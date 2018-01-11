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DR. FAZIK KÜÇÜK ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİRENLERE PLAKETLERİ VERİLDİ

DR. FAZIK KÜÇÜK ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİRENLERE PLAKETLERİ VERİLDİ

11 Ocak 2018 Perşembe 12:46
DR. FAZIK KÜÇÜK ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİRENLERE PLAKETLERİ VERİLDİ
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DR. FAZIK KÜÇÜK ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİRENLERE PLAKETLERİ VERİLDİ

 Dr. Fazıl Küçük Şiir ve Kompozisyon Yarışmasında dereceye girenlere plaketleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda düzenlenen törenle verildi.
Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen yarışmaya 14 okuldan toplam 76 eser katıldı. 
Liselerarası kompozisyon yarışmasında, birinciliği “Kahraman Yürek” isimli kompozisyonla Lefkoşa Türk Lisesi’nden Sanem Aytemur, ikinciliği “Örnek İnsan” isimli kompozisyonla Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Ece Çalışkan ve üçüncülüğü de “Büyük Kahraman” isimli kompozisyonla Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden Behiye Yüksel aldı.
Ortaokullar arası kompozisyon yarışmasındaysa, birinciliği “Unutulmaz Lider” isimli kompozisyonla Hüseyin Ruso Ortaokulundan Mekselina Buhu, ikinciliği “Görünmez Eller” isimli kompozisyonuyla Türk Maarif Koleji’nden Laren Kıryağdı ve üçüncülüğü de “Lider Olmak” isimli kompozisyonuyla Nehir Kıryağdı almaya hak kazandı.
Liselerarası şiir yarışmasında birinciliği, “Lider” isimli şiirle Atatürk Meslek Lisesi’nden Gülnur Rozyyeva, ikinciliği “Minnettarız Sana Dr. Fazıl Küçük” isimli şiirle Girne Amerikan Koleji’nden Tanem Aykut ve üçüncülüğü “O Doktor Fazıl Küçük” isimli şiirle Atatürk Meslek Lisesi’nden Dilara Cengiz kazandı.
Ortaokullar arası şiir yarışmasında ise, birinci “Ölmez Lider” isimli şiirle Şehit Turgut Ortaokulu’ndan Üstüncan Elmas, ikinci “Dr Fazıl Küçük Liderimiz” isimli şiirle Şehit Turgut Ortaokulu’ndan Kadir Başeğmen ve üçüncü de “Büyük Lider” isimli şiiriyle Türk Maarif Koleji’nden Behiye Yüksel oldu.
ATAÖV
Yarışmada Dereceye girenlere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv ve Dr Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük tarafından plaket takdim edildi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv yaptığı konuşmada, yeni nesillerin tarihi iyi bilmesi gerektiğini belirterek, “geçmişini bilmeyen geleceğini sağlam temeller üzerine kuramaz” dedi.
Geçmişte mücadele başlatanlar olmasa bugünlere gelinemeyeceğini vurgulayan Ataöv, mücadele yıllarında emek verenleri saygıyla andı.
Ataöv, bu yarışmanın düzenlenmesine destek olan herkese de teşekkür etti.
KÜÇÜK
Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük de, park yeri bulamaması nedeniyle gecikmesinden dolayı bakanlığa daha büyük ve bol park yeri olan bir bina temenni ederek başladığı konuşmasında, yarışmanın düzenlenmesine katkı koyan Orta Öğretim Dairesine, bakanlık personeline, okullara öğretmenlere ve katılan öğrencilere teşekkür etti.
Bu yarışmaların, eserler hazırlanırken araştırma yapılmasını gerektirdiğinden Dr Fazıl Küçük’ün ve mücadele yıllarının öğrenilmesine vesile olmasından mutlu olduğunu dile getiren Küçük, “bizim yaşadığımız kötü yılları artık kimse yaşamasın” dedi.
Küçük, yeni nesillere neler yaşandığını ve verilen mücadelenin büyüklüğünü anlatmak için Vakıf olarak bıkmadan usanmadan çalıştıklarını söyleyerek, yarışmaya katılanları ve dereceye girenleri kutladı

Son Güncelleme: 11.01.2018 13:50
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