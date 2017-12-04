DP’ye Lefke ve Güzelyurt’tan şok!

Lefke ve Güzelyurt’tan 15 kişi Demokrat Parti’den istifa ettiklerini duyurdu. İstifa edenler arasında daha önce DP içerisinde önemli yerlerde görev alan isimler de var. İstifa edenlerden Türkay Tokel’in dışındaki isimlerin Halkın Partisi’na katılacağı belirtildi.

İstifa edenlerin kamuoyuna açıklamaları şöyle: Ülkemiz insanına daha iyi hizmet edecek şartların yaratılması adına Demokrat Parti içerisinde yer alarak yürüttüğümüz mücadele ne yazık ki beklenen sonuca ulaşamamıştır. Bu şartlar altında bizler aşağıda isimleri yazılı DP üyeleri olarak bugünden (dünden) itibaren DP ile herhangi bir bağımızın kalmadığını kamuoyunun bilgisine getiririz.

kamuoyunun bilgisine getiririz.

Türkay Tokel DP eski Güzelyurt İlçe Başkanı

Emin Bahçıvan DP Lefke Disiplin Kurulu Başkanı

Dilek Bahçıvan üye

Enver Öztoprak DP eski Güzelyurt İlçe Başkanı

Hüsniye Öztoprak Üye

Şerife Hundal Üye

Seyhan Hundal Üye

Mustafa Yöney DP eski Lefke İlçe Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Hasan Öztoprak DP Üyesi, Tarım ve Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı

Dr. Gül Öztoprak Üye

Efem Tabak Üye

Ali Zehirok DP Bademliköy Örgüt Başkanı

Tolgay Çevik DP DP Çamlıköy Örgüt Başkanı

Salih Dalgıç DP eski Güzelyurt Disiplin Kurulu Üyesi

Enver Kızılöz DP Gaziveren Örgüt Başkanı