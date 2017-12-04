DP’ye Lefke ve Güzelyurt’tan şok!

Lefke ve Güzelyurt’tan 15 kişi Demokrat Parti’den istifa ettiklerini duyurdu. İstifa edenler arasında daha önce DP içerisinde önemli yerlerde görev alan isimler de var. İstifa edenlerden Türkay Tokel’in dışındaki isimlerin Halkın Partisi’na katılacağı belirtildi.
İstifa edenlerin kamuoyuna açıklamaları şöyle: Ülkemiz insanına daha iyi hizmet edecek şartların yaratılması adına Demokrat Parti içerisinde yer alarak yürüttüğümüz mücadele ne yazık ki beklenen sonuca ulaşamamıştır. Bu şartlar altında bizler aşağıda isimleri yazılı DP üyeleri olarak bugünden (dünden) itibaren DP ile herhangi bir bağımızın kalmadığını kamuoyunun bilgisine getiririz.
kamuoyunun bilgisine getiririz.
Türkay Tokel DP eski Güzelyurt İlçe Başkanı
Emin Bahçıvan DP Lefke Disiplin Kurulu Başkanı
Dilek Bahçıvan üye
Enver Öztoprak DP eski Güzelyurt İlçe Başkanı
Hüsniye Öztoprak Üye
Şerife Hundal Üye
Seyhan Hundal Üye
Mustafa Yöney DP eski Lefke İlçe Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Hasan Öztoprak DP Üyesi, Tarım ve Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı
Dr. Gül Öztoprak Üye
Efem Tabak Üye
Ali Zehirok DP Bademliköy Örgüt Başkanı
Tolgay Çevik DP DP Çamlıköy Örgüt Başkanı
Salih Dalgıç DP eski Güzelyurt Disiplin Kurulu Üyesi
Enver Kızılöz DP Gaziveren Örgüt Başkanı