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04 Aralık 2017 Pazartesi 08:38

DP’ye Lefke ve Güzelyurt’tan şok!

DP'ye Lefke ve Güzelyurt'tan şok!
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DP’ye Lefke ve Güzelyurt’tan şok!
Lefke ve Güzelyurt’tan 15 kişi Demokrat Parti’den istifa ettiklerini duyurdu. İstifa edenler arasında daha önce DP içerisinde önemli yerlerde görev alan isimler de var. İstifa edenlerden Türkay Tokel’in dışındaki isimlerin Halkın Partisi’na katılacağı belirtildi.

İstifa edenlerin kamuoyuna açıklamaları şöyle: Ülkemiz insanına daha iyi hizmet edecek şartların yaratılması adına Demokrat Parti içerisinde yer alarak yürüttüğümüz mücadele ne yazık ki beklenen sonuca ulaşamamıştır. Bu şartlar altında bizler aşağıda isimleri yazılı DP üyeleri olarak bugünden (dünden)  itibaren DP ile herhangi bir bağımızın kalmadığını kamuoyunun bilgisine getiririz.

kamuoyunun bilgisine getiririz.

Türkay Tokel           DP eski Güzelyurt İlçe Başkanı

Emin Bahçıvan       DP Lefke Disiplin Kurulu Başkanı

Dilek Bahçıvan       üye

Enver Öztoprak      DP eski Güzelyurt İlçe Başkanı

Hüsniye Öztoprak   Üye

Şerife Hundal          Üye

Seyhan Hundal       Üye

Mustafa Yöney        DP eski Lefke İlçe Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Hasan Öztoprak DP Üyesi, Tarım ve Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı

Dr. Gül Öztoprak      Üye

Efem Tabak              Üye

Ali Zehirok                DP Bademliköy Örgüt Başkanı

Tolgay Çevik             DP DP Çamlıköy Örgüt Başkanı

Salih Dalgıç              DP eski  Güzelyurt Disiplin Kurulu Üyesi

Enver Kızılöz            DP Gaziveren Örgüt Başkanı

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Anahtar Kelimeler
Demoktar PartiDpHalkın PartisiTürkay Tokel
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