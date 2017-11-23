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23 Kasım 2017 Perşembe 19:20

DP Milletvekili Adayları Açıklandı...

Demokrat Parti (DP) 7 Ocak’taki erken genel seçim için milletvekili adaylarının listesini açıkladı.

DP Milletvekili Adayları Açıklandı...
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DP Milletvekili Adayları şöyle:

LEFKOŞA
İpek Kabidan
Hasan Tosunoğlu
Mert Necati Taşkın
Nevzat Nevzat
Eda Çelik Yıldırım
Nihal Sofu
Ali Tunçtaşlı
Sedat Hacımehmet
Tigin Kişmir
Okyay Sadıkoğlu
Hüseyin Akcan
Tankut Rıfkı
Abdullah Aktolgalı
Mehmet Burçaklı
Servet Dinççelik

GİRNE
Koral Çağman
Anıl Kaya
Altan Karaçay
Cem Hocaoğlu
Hande Kayasal
Gülşen Çataloğlu Birinci
Murat Erdoğan
Enver Hoca
Aslı Babayiğit Cansız
Ender Erler Çabuker

MAĞUSA
Fikri Ataoğlu
Afet Özcafer
Ertan Kaygan
Sultan Vural
Elif İlgün
Tuncay Seymen
Kenan Akın
Ali Anıl Yüce
Şevket Şenbülbül
Azmiye Yınal
Erol Karakış
Hamide Çelik
Banu Kuman Tuzlalı

GÜZELYURT
İsmet Esenyel
Çelebi Ilık
Türker Yiğitcan
Meral Karafistan Kızılkanat

İSKELE
Şirin Zaim Ağaoğlu
Halil Talaykurt
Turgut Ceyda
İsmail Özkurt
Hüseyin Hakkı Çebi

LEFKE
Ersin Doğaç
Rahmet Öğütveren

 
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