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Domuz Gribi Teşhisi Doğrudur

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ömer Gür, bir hastaya domuz gribi teşhisi konulduğunu açıkladı.

Domuz Gribi Teşhisi Doğrudur

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ömer Gür, bir hastaya domuz gribi teşhisi konulduğunu açıkladı.

15 Ocak 2016 Cuma 12:46
Domuz Gribi Teşhisi Doğrudur
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SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ÖMER GÜR: “GRİP BELİRTİLERİ VARSA TELAŞLANMADAN DOKTORA BAŞVURUN”

“DOKTORLARA BİLGİ TAZELEMESİ YAPILIYOR, ÖNLEMLER ALINDI”

“KORKULACAK BİRŞEY YOK”

 
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ömer Gür, bir hastaya domuz gribi teşhisi konulduğunu açıkladı.

Gür, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım ünitesinde, izole edilen bir bölümde tedavi gören 52 yaşındaki bir kadın hastayla ilgili bildirimin bugün ellerine ulaştığını bildirdi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Gür, devlet hastanelerinde, doktorların bilgi tazelemesi dahil gerekli kitler ve ilaçların sağlanması konusunda gerekli önlemlerin alındığını; grip belirtisi gösteren hastaların telaşlanmadan hastanelere başvurmasını tavsiye ettiklerini söyledi.

Domuz gribi (H1N1) virüsünün de grip türlerinden biri olduğunu kaydeden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür, grip bulguları olanların acil servislere değil polikliniklere başvurmasını istedi.

Ömer Gür, hastalara doktorlar tarafından gerekli tedavinin verildiğini kaydederek, kış mevsiminde grip vakalarının arttığının doğru olduğunu ancak panik yapılması gereken bir şey bulunmadığını ifade etti.

Tedavinin zaten yapıldığını; normal grip vakalarında görülen bir durum olduğunu kaydeden Gür, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hasta akışını karşılamak için her gün enfeksiyon kliniği çalıştırıldığını; bütün hastanelerdeki ilgili uzmanların bilgilerini tazelemek için de enfeksiyon uzmanlarının bir plan dahilinde hastanelere gittiğini anlattı.

Gür, doktorların hangi durumda ne yapmaları gerektiğini bildiklerini; alınması gerekli tedbirlerle ilgili bilgilerin tazelendiğini, yüksek ateş gibi acil durumlarda enfeksiyon uzmanına danışacaklarını kaydetti.

“ACİL DURUM DIŞINDA POLİKLİNİKLERE GİTMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ”

4 enfeksiyon uzmanının bir program dahilinde tüm hastanelere gideceğini kaydeden Dr. Ömer Gür, grip belirtileri görülen hastaların acil durumları yoksa acil servise değil grip polikliniklerine başvurmasını tavsiye etti. Gür, hastaların Lefkoşa’daysa enfeksiyon uzmanına; yoksa dahiliye, kulak burun boğaz veya çocuk hastalıkları uzmanı doktorlara da gidebileceklerini söyledi.

“KORKULACAK BİRŞEY YOK”

Gür özetle şöyle konuştu:

“Korkulacak bir şey yoktur. Normal seyirdir. Bunu sadece ben değil, tüm uzmanlar söylüyor.
Polikliniklerimizde tanı koymada ve tedavide herhangi bir sıkıntımız yoktur.  Gerekli tedbirler alınmıştır.

Testler için gerekli kitlerimiz alınmıştır. Daha yeni bir metotla çalışmaya başlayacağız.  Şüpheli, vakalara bakılıyor. Elimizde ilaç var, stoklarımızı da artırdık.

Domuz gribinin artık aşısı vardır. Bağışıklık da vardır. Domuz gribinden ölüm oranı da diğer griplerden farklı ve fazla değildir.”

Hastaların telaşlanmadan doktora başvurmasını isteyen Gür, en ufak şüphede enfeksiyon uzmanına danışılarak gerekli tedavinin verileceğini, gerekirse enfeksiyon uzmanlarının hafta sonu da poliklinik yapacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür, Enfeksiyon Komitesi’nin rutin toplantılar yaptığını, kendisinin de zaman zaman gerektiğinde bu toplantılara katıldığını belirtti.

Gür, YDÜ Hastanesi’ndeki vakayı da ilgili hastanenin başhekimi ve doktorlarını arayarak öğrendiklerini, teşhisin 12 Ocak’ta konulduğunu ancak bildirimin geç şekilde ancak bugün ellerine ulaştığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Ağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ömer GürDomuz Gribi Teşhisi
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