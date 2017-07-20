Dolandırıcılara dikkat! 

Ailesi adına bakım eve ve çocuk kreşi yaptıracağını söyledi bin 837 Euro dolandırdı





09.09.2016 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, Beyarmudu'nda Hasibe KARABIYIKLI'yı yurtdışından arayan M.S. (E-52), kendisini zengin bir iş adamı olarak tanıtıp sahte davranışta bulunduktan sonra, ailesini trafik kazasında kaybettiğini ve anılarına Beyarmudu'na yaşlı bakım evi ve çocuk kreşi yaptırmak istediğini, ancak bu işlere yardımcı olması için bir banka hesabı açtırması ve bu hesaba yüklü para yatıracağını belirterek konu hesabın açtırılmasını sağladıktan sonra, yurtdışına kendisine masraflarda kullanılmak üzere 1.837.50 euro parayı göndermesini sağlayıp sahtekarlıkla para temin etmiştir.

Adı edilen 19.07.2017 tarihinde Yeniboğaziçi’nde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.