Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) tarafından “Diyetisyenler Günü” çerçevesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Birlikten verilen bilgiye göre, etkinlik, “Diyabette Güncel Beslenme Tedavileri” konusuyla Acapulco Hotel’de yer aldı.

Etkinliğin başında açılış konuşması yapan KTDBBaşkanı Uzm. Dyt. Hidayet Ağören; KKTC’de diyabet hastalığının artışına, diyetisyenlerin uyması gereken meslek etiğine ve yasasına, KTDB tarafından gerçekleştirilen etkinliklere değinerek katılımcılara bilgi verdi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrin Uzmanı Dr. Hasan Sav, Türkiye Diyabet Diyetisyenliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Dyt. Emine Akal Yıldız ve İkinci Başkanı Prof. Dr. Dyt. Emel Özer katılımcılara güncel bilgiler aktardı.

Etkinlikte Uzm. Dyt. Nevin Avhan ve Dyt. Ali Derelide sunum yaptı.

Etkinlikte, birçok firmaya, diyetisyenlere ve diyetisyen adayı olan öğrenci katılımcılara ürünlerini tanıtma imkanı da verildi.