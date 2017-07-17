Dışarıda Çalışma Yasağıyla İlgili Denetim Raporu Açıklandı

ÇALIŞMA DAİRESİ’NİN ALO 102 İHBAR HATTI’NA 102 İHBAR GELDİ

EN FAZLA DENETİM LEFKOŞA’DA YAPILDI. EN FAZLA UYARI ALAN İLÇE DE LEFKOŞA OLDU

Çalışma Dairesi, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca 12.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanan “dışarıda çalışma yasağıyla” ilgili denetim raporunu açıkladı.

Buna göre, en fazla denetim Lefkoşa’da yapıldı. En fazla uyarı alan ilçe de Lefkoşa oldu.

DIŞARIDA ÇALIŞMA YASAĞIYLA İLGİLİ 102 İHBAR ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 12, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmayı yasaklayan kararı kapsamında Çalışma Dairesi’nin Alo 102 İhbar Hattı’na 102 ihbar geldi.

231 DENETİM, 22 UYARI YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, bu ihbarlar başta olmak üzere ülke genelinde üç gün boyunca denetimler yapıldı. Lefkoşa’da 116, Gazimağusa’da 35, Girne’de 55, Güzelyurt’ta 25 olmak üzere toplam 231 denetim oldu.

Lefkoşa’da 15, Gazimağusa’da 2, Girne’de 5, toplamda ise 22 işyeri 22/1992 Sayılı İş Yasası gereği kapsamında uyarıldı.

BAKANLIK, GÖSTERİLEN DUYARLILIK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Bakanlık açıklamasında, çalışanların sağlığının korunması için duyarlılık gösterip Alo 102 Hattı’na ihbarda bulunanlara, çalışma yasağı kararına destek olan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne, yasağın uygulanması konusunda işbirliğinde bulunan Polis Genel Müdürlüğü’ne, belediyelere ve yasağa riayet eden işverenlere teşekkür edildi.

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