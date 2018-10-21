banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96455
ALTIN
222.078
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3539
EURO
6.5275
Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaza yaptı
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Arıklı: “ Çavuşoğlu’na saldıranlar Türkiye düşmanıdır“
ARIKLI: "ÇAVUŞOĞLU’NA SALDIRANLAR TÜRKİYE DÜŞMANIDIR"
En çok yağmur Kantara’da
EN ÇOK YAĞMUR KANTARA'DA
6 aylık bebek ile umuda yolculuk
6 AYLIK BEBEK İLE UMUDA...
banner282

Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaza yaptı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaza yaptı

21 Ekim 2018 Pazar 17:43
Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaza yaptı

DİREKSYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ KAZA YAPTI

 Ergün YAHAT

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gazimağusa Lefkoşa ana yolunda bugün akşam üzeri meydana gelen kazada şans eseri sürücü hafif yaralandı kaza Ümmet Aladağ yönetimindeki CB 896 plakalı otomobil ile Gazimağusa istikametine doğru seyrederken güvercinlik kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yol ortasında bulunan refüje vurup devrilmesi sonucu meydana geldi kaza sonrası ambulansla olay yerinden Gazimağusa devlet hastanesine kaldırılan sürücü Ümmet Aladağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticaret Odası Mersin Ziyaretinin Memnun Eden Sonuçlarla Tamamlandığını Belirtti
Ticaret Odası Mersin Ziyaretinin Memnun Eden Sonuçlarla Tamamlandığını Belirtti
Vakıflar’dan ihtiyaçlı öğrencilere eğitim yardımı
Vakıflar’dan ihtiyaçlı öğrencilere eğitim yardımı
Akıncı: “26 Ekim’de Anastasiadis ile birlikte Aplıç ve Derinya kapılarının açılış tarihini belirleyeceğiz''
Akıncı: “26 Ekim’de Anastasiadis ile birlikte Aplıç ve Derinya kapılarının açılış tarihini belirleyeceğiz''
Ktso, 8 Üreticisiyle İlk Kez Sial Paris Gıda Fuarı’nda
Ktso, 8 Üreticisiyle İlk Kez Sial Paris Gıda Fuarı’nda
Akıncı: “Güzellikler paylaşıldıkça artar, zorluklar ve sıkıntılar da paylaştıkça azalır”
Akıncı: “Güzellikler paylaşıldıkça artar, zorluklar ve sıkıntılar da paylaştıkça azalır”
Denktaş KITOB’dan bir heyeti kabul etti
Denktaş KITOB’dan bir heyeti kabul etti
Dp Genel Başkanı Ve Maliye Bakanı Denktaş, Partisinin Doğancı Kongresinde Konuştu: “en Büyük Yangın Maliyededir”
Dp Genel Başkanı Ve Maliye Bakanı Denktaş, Partisinin Doğancı Kongresinde Konuştu: “en Büyük Yangın Maliyededir”
Muratağa’da “köylerimizde Çiçek Açıyor” Etkinliği Yapıldı
Muratağa’da “köylerimizde Çiçek Açıyor” Etkinliği Yapıldı
Sorakın
Sorakın "barış Ve Yeniden Birleşme Buluşması" Etkinliğine Katıldı
İnsan Hakları Derneği Başkanlığına, Yeniden Hasan Yılmaz Işık Getirildi
İnsan Hakları Derneği Başkanlığına, Yeniden Hasan Yılmaz Işık Getirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim