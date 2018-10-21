Direksiyon hakimiyetini kaybetti kaza yaptı

DİREKSYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ KAZA YAPTI
Ergün YAHAT
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Gazimağusa Lefkoşa ana yolunda bugün akşam üzeri meydana gelen kazada şans eseri sürücü hafif yaralandı kaza Ümmet Aladağ yönetimindeki CB 896 plakalı otomobil ile Gazimağusa istikametine doğru seyrederken güvercinlik kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yol ortasında bulunan refüje vurup devrilmesi sonucu meydana geldi kaza sonrası ambulansla olay yerinden Gazimağusa devlet hastanesine kaldırılan sürücü Ümmet Aladağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi