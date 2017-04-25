Dipkarpaz Ortaokulu Müdürü Tutuklandı

Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulunda, disiplin cezası verildiği gerekçesi ile okula alınmayan ve sonrasında darp edildikleri öne sürülen 12 yaşındaki iki küçük öğrencinin, okula alınmamasından dolayı, Okul Müdürü ile veliler arasında yaşanan tartışma ve gerginlik büyürken veliye küfreden Okul Müdürünün Polis tarafından tutuklandığı öne sürülüyor.Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulunda eğitim gören ancak Okul Müdürü tarafından okula alınmayan, 12 yaşındaki T. G. isimli öğrencinin babası Coşkun Güngör, yaptığı açıklamada, bu sabah oğlumu okula götürdüm. Ancak Okul Müdürü oğlumu okuldan dışarı çıkardı. Dışarı çıktıktan sonra da oğlumu okula neden getirdiğim nedeni ile M.A isimli bayan öğretmenin yanında bana küfür etmeye başladı. Üzerime de yürüyünce ben daha büyük olay olmaması için oradan ayrılarak polise giderek şikayette bulundum dedi.Coşkun Güngör açıklamasına devamla, Polis yaptığım şikayet üzerine Okul Müdürünü karakola davet etti. Okul Müdürü polise de uygun olmayan davranışta bulunup tepki gösterince tutuklandı. İskele Polis Müdürlüğüne götürülürken Çayırova civarında gelen telefon üzerine geri dönülerek kendisine dava okundu ifadesinde bulundu.