DİN GÖREVLİLERİ SENDİKASI 15 KASIM MESAJI YAYINLADI

Din Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Halkının asırlarca başı dik ve özgür yaşamak, canına, malına, kimliğine, inancına yönelen tehditleri bertaraf etmek için tarihte eşine az rastlanır, destansı bir varoluş ve özgürlük mücadelesi verdiğini vurguladı.Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, yayınladığı mesajda, 15 Kasım 1983’ün, saldırı, baskı ve tehditlerle ait olduğu topraklardan sökülüp atılmak, yok edilmek istenen Kıbrıs Türk halkının canı pahasına verdiği bu destansı varoluş mücadelesi neticesinde kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edildiği tarih olduğunu söyledi.Çakır mesajına şöyle devam etti:“Kıbrıs Türkünün asla tahakküm altına girmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği, bu onurlu günün 34’ncü yıldönümünü o günkü ile aynı onur ve gururla kutluyoruz. Bu duygularla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 34’ncü yıl dönümünü kutluyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi ve ahirete intikal eden büyüklerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyor, uzun ömürler diliyorum”