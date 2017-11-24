DİKKAT! ELEKTRİK KESİNTİSİ

Güneşköy trafo merkezindeki proje çalışması nedeniyle Güzelyurt bölgesinde pazar günü 05.00 - 11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden, Güzelyurt ve Güzelyurt’tan Yeşilırmak’a kadar olan tüm yerleşim yerleri ile Yayla, Bostancı, Akçay, Zümrütköy, Serhatköy, Şahinler, Mevlevi köyleri ve çevresindeki tüm tesislerle su motorları etkilenecek.