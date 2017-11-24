DİKKAT! ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden, Güzelyurt ve Güzelyurt’tan Yeşilırmak’a kadar olan tüm yerleşim yerleri ile Yayla, Bostancı, Akçay, Zümrütköy, Serhatköy, Şahinler, Mevlevi köyleri ve çevresindeki tüm tesislerle su motorları etkilenecek.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden, Güzelyurt ve Güzelyurt’tan Yeşilırmak’a kadar olan tüm yerleşim yerleri ile Yayla, Bostancı, Akçay, Zümrütköy, Serhatköy, Şahinler, Mevlevi köyleri ve çevresindeki tüm tesislerle su motorları etkilenecek.