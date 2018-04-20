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“DEVRALDIĞIMIZ KENDİ DÖNEMİNİN ENKAZINI GİZLEMEYE YÖNELİK SİYASİ BİR KURGUDUR”

UBP İskele Milletvekili, eski Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin kendi döneminden sonraki iki yılda Toprak Ürünleri Kurumu’nun 50 Milyon TL zarara sürüklendiği ve faiz/sübvansiye desteklerinden 1 Milyon TL’nin kayıp olduğuna ilişkin açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını savundu.

“DEVRALDIĞIMIZ KENDİ DÖNEMİNİN ENKAZINI GİZLEMEYE YÖNELİK SİYASİ BİR KURGUDUR”

UBP İskele Milletvekili, eski Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin kendi döneminden sonraki iki yılda Toprak Ürünleri Kurumu’nun 50 Milyon TL zarara sürüklendiği ve faiz/sübvansiye desteklerinden 1 Milyon TL’nin kayıp olduğuna ilişkin açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını savundu.

20 Nisan 2018 Cuma 15:11
“DEVRALDIĞIMIZ KENDİ DÖNEMİNİN ENKAZINI GİZLEMEYE YÖNELİK SİYASİ BİR KURGUDUR”


“DEVRALDIĞIMIZ KENDİ DÖNEMİNİN ENKAZINI GİZLEMEYE YÖNELİK SİYASİ BİR KURGUDUR”

UBP İskele Milletvekili, eski Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin kendi döneminden sonraki iki yılda Toprak Ürünleri Kurumu’nun 50 Milyon TL zarara sürüklendiği ve faiz/sübvansiye desteklerinden 1 Milyon TL’nin kayıp olduğuna ilişkin açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını savundu.

Çavuşoğlu, yazılı açıklamasında, “Bu açıklamaların gerçekleri yansıtmadığı bir yana, devraldığımız, kendi döneminin enkazını gizlemeye yönelik siyasi bir kurgudur” dedi.

Çavuşoğlu, dönemlerinde yaptıkları tüm ihalelerin şeffaflığının arkasında olduklarını da kaydetti.

16 Nisan 2016 tarihinde görev devralarak Toprak Ürünleri Kurumu’nu kurtardıklarını, kendilerine ait 2 yıllık dönemde kurumun kar ettiğinin gayet iyi bilindiğini ileri süren Çavuşoğlu, “Kaldı ki, bu gerçekleri gösteren 2 yıla ait bilanço ve gelir gider tabloları, saptırmaya çalışsa da Sayın Şahali’nin de bilgisindedir” dedi.

Çavuşoğlu toplam 15,858,047 USD borcu olan bir kurum devraldıklarını kaydetti ve “Dönemimize ait olan ve Sn. Şahali’nin de bilgisinde olan 2016 ve 2017 Gelir Gider Tablosu ve Bilançolarımızda, ticari faaliyetlerimizi her iki yılda da karlı yürüttüğümüz net olarak görülmektedir. 2016 yılı Faaliyet Karı 1,752,595 TL; 2017 yılı Faaliyet Karı 2,818,022 TL” ifadelerini kullandı.

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Dönemlerine ait tüm alımları peşin ödediklerini ve alımlarından dolayı hiç bir borç bırakmadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, devraldıkları borcu 12,133,880 USD’ye düşürdüklerini anlattı.

Çavuşoğlu, Bakan Şahali’nin amacının üreticinin Toprak Ürünleri Kurumu’na güvenini sarsmak, kapanmasını sağlamak, kurumun imkân ve kabiliyetini peşkeş çekmek olduğunu iddia etti.

Nazım Çavuşoğlu, “Şahali’nin uygulamaları sayesinde ödünç Arpa alarak açtığımız kapıları, yine Şahali’nin TÜK’ü itibarsızlaştırmaya yönelik söylemleriyle kapattırmayacağız” ifadelerini kullandı.

1 Milyon TL’lik kayıp iddialarıyla ilgili olarak da Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Maliye’nin TÜK’e aktardığı veya aktaracağı tüm ödemeler Maliye Teftiş İnceleme Kurulu’nun denetimlerinden sonra yapılmaktadır. Dolayısıyla konu ile ilgili raporda da belirtildiği üzere bazı yazışma eksikliklerinin giderilmesiyle birlikte, bahse konu paranın Toprak Ürünleri Kurumuna ödenebileceği net olarak yer almaktadır. Dolayısıyla dönemimize ait kurumun, herhangi bir kaynak kaybı söz konusu değildir. Ödenemeyecek veya tahsili imkânsız bir paradan söz edilecekse, Sn. Şahali’nin, aradığını Maliye Teftiş Kurulu’nun kendi dönemlerine ait olan raporlarında bulabileceğini hatırlatmak isterim”.


 

Son Güncelleme: 20.04.2018 19:16
Anahtar Kelimeler:
UbpNazım çavuşoğluAçıklamalar
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