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Devlet piyangosu çekildi

18 Mart çekilişi gerçekleşti

Devlet piyangosu çekildi

18 Mart çekilişi gerçekleşti

18 Mart 2018 Pazar 22:46
Devlet piyangosu çekildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Mart 2018 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “14044” numaralı bilete isabet etti.

28 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400.000 ve toplam ikramiye 724.100 TL olacak.Bilet fiyatı 15TL olarak yarından (19 Mart 2018) itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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