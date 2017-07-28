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28 Temmuz 2017 Cuma 07:02

"Devlet bize memur maaşı dışında maaş veremiyor..."

'Devlet bize memur maaşı dışında maaş veremiyor...'
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"Devlet bize memur maaşı dışında maaş veremiyor..."

Gülgün Vaiz: Hepimiz hem doktor hem de hastayız.Sorun hastalar zarar görmeden çözülmeli.... 
"Hayat felsefem çok basittir.Sevdiklerimle mesai saatleri dışında insanca yaşamak.25 yıldır ayda 4-5-6-7 nöbet tutuyorum.benimle aynı şartlarda yaşayıp haftada 1000 ! hasta gören ayda ,6900tl ye çalışacak 24saat kesintisiz hizmet verecek,risk alacak doktor ve diğer meslek gruplarına sesleniyorum.BiZ hak ettiğimiz, insana yakışır maaşı ve öZlük haklarını alamıyoruz,verilemedi için .

Doktor sayıları yeterli değil.

Önümüzdeki 6 yıl Yen'i kardiiyolog gelmeyecek benim değil Sn Bakanın ifadeleri.

Devlet bize memur maaşı dışında maaş veremiyor.Devlet memuru muamelesi yapıyor.

15.ten sonra hast.de özel hasta bakılamıyor..Bu da Doktorun suçu değil. ,döner sermaye Cumhurbaşkanlığına takıldı, geçmedi.

Özlük hakları iyileştirilemiyor.

Hergün en az iki tane göğüs ağrısını evde ,izinde olmama rağmen yardımcı olup yönlendirdiğim çok.oldu.

Konu Para değil? 

Ne yapalım?.

Nasıl çözelim?

Hastalar da mağdur olmasın.

Hepimiz hem doktor hem de hastayız.Sorun hastalar zarar görmeden çözülmeli.... 

Şehirden kurtulup doğayla kucak kucağa geldiğimde dünyanın en mutlu insanı olurum. Ne yapmalı? Dağa bayıra çıkıp koyun keçi mi beslemeliyiz?

Sevgiler..."
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