Denktaş'a ÖZEV Çocuklarından Sürpriz

ÖZEV çocukları günün anısına Denktaş’a, vakfı ziyareti sırasında tüm öğrencilerin birlikte yer aldığı anı fotoğrafını da armağan etti.

Pastanın mumunu çocuklarla birlikte söndüren Denktaş, sürprizden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Öğretmenleriyle birlikte bakanlığa giden özel eğitim öğrencileri, torunları Asım ve Asır Dedezade ile birlikte Denktaş’ı bakanlıkta pastayla karşıladı.