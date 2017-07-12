Denktaş'a ÖZEV Çocuklarından Sürpriz

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, 58 yaşında. 12 Temmuz 1959 doğumlu Denktaş, doğum gününü sürpriz pasta hazırlayan Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) çocuklarıyla kutladı.
Öğretmenleriyle birlikte bakanlığa giden özel eğitim öğrencileri, torunları Asım ve Asır Dedezade ile birlikte Denktaş’ı bakanlıkta pastayla karşıladı.
Pastanın mumunu çocuklarla birlikte söndüren Denktaş, sürprizden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.
ÖZEV çocukları günün anısına Denktaş’a, vakfı ziyareti sırasında tüm öğrencilerin birlikte yer aldığı anı fotoğrafını da armağan etti.