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25 Temmuz 2017 Salı 15:52

Denktaş, Koop-Süt Yönetim Kurulu Üyeleri İle Bir Araya Geldi

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Koop-Süt) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Denktaş, Koop-Süt Yönetim Kurulu Üyeleri İle Bir Araya Geldi
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Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Koop-Süt) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, Koop-Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu ile beraberindeki heyet sektörel sıkıntılar hakkında Bakan Denktaş’a bilgi verdi.

Koop-Süt heyetinin gündeminde ayrıca, İngiltere ve Çin gibi ülkelere yapılacak ihracat, ürün yelpazesini genişletme ile ihracattaki prim destekleri ve fiyat politikalarındaki anomaliler de yer aldı.


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