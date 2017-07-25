Denktaş, Koop-Süt Yönetim Kurulu Üyeleri İle Bir Araya Geldi

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Koop-Süt) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Koop-Süt) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, Koop-Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu ile beraberindeki heyet sektörel sıkıntılar hakkında Bakan Denktaş’a bilgi verdi.

Koop-Süt heyetinin gündeminde ayrıca, İngiltere ve Çin gibi ülkelere yapılacak ihracat, ürün yelpazesini genişletme ile ihracattaki prim destekleri ve fiyat politikalarındaki anomaliler de yer aldı.





