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14 Temmuz 2017 Cuma 14:03

Denktaş, KKTC Alevi Kültür Merkezi Temsileri İle Bir Araya Geldi

Denktaş, KKTC Alevi Kültür Merkezi Temsileri İle Bir Araya Geldi
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Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC Alevi Kültür Merkezi temsileri ile bir araya geldi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı Metin Kaya, Bakan Denktaş’a Cemevi Kültür Kompleksi için başlatılan çalışmaların proje dökümanlarını sundu.

Ziyarette ayrıca KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı Metin Kaya, Bakan Denktaş’a üyelerinin selamlarını ve Cemevi için vermiş olduğu katkıdan ötürü teşekkürlerini iletti.

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