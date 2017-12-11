DENKTAŞ: “FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ KİMSEYE BİR BAŞKASINI AŞAĞILAMA HAKKI VERMEZ”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Afrika Gazetesi’nde yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili karikatürü eleştirdi.



DP’den yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapan Denktaş, “Fikir özgürlüğü kimseye bir başkasını aşağılama hakkı vermez” ifadelerini kullandı.



Denktaş paylaşımında şunları kaydetti;



“Bir Yunan gazetesinde yayınlandıktan sonra Afrika gazetesi tarafından da kullanılan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı aşağılayan görsele karşı toplumumuz içinde ciddi bir tepki oluşmuştur.

Yayınlanan görseli ‘mizah’ diye nitelemek veya bu aşağılayıcı yayını geçiştirip buna tepki koyan kişileri eleştiriye, fikir özgürlüğüne tahammülü olmayan kişiler olarak göstermek, aymazlığın en bariz örneğini teşkil etmektedir.

Fikir özgürlüğü kimseye bir başkasını aşağılama hakkı vermez. Bir ülkeyi temsil eden kişiyi küçük düşürmek ve bunun üzerinden bir milleti aşağılamak asla ifade özgürlüğü değildir.

Afrika gazetesi eğer bugün özgürce yayın yapabiliyorsa bunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz 1974’te, faşist Yunan Cuntası’nın Kıbrıs’ı faşist Yunan yönetimine bağlamak amacıyla giriştiği darbeye karşı evlatlarının hayatı pahasına bizleri koruması sonucunda yapıyordur.

Mustafa Kemal, İzmir’i Yunan işgalinden kurtardıktan sonra, İzmir’in girişinde ayaklarının altına serilen Yunan bayrağını yerden kaldırtarak, hiçbir milletin simgesine hakaret edilemeyeceğinin en güzel örneklerinden birini vermişti. Yunanistan’da yayınlanan bu görsel ise Yunan bayrağı önünde duran mitolojik bir figürün Türkiye Cumhurbaşkanı’na yönelik çirkin, aşağılayıcı bir davranışının kolajını içermektedir.

Görselin mizahla, fikir özgürlüğüyle hiç bir ilgisi yoktur. Görsel hakaret, ırkçılık ve aşağılama içermektedir.

Demokrat Parti Başkanı olarak gerek önce Yunanistan’da gerekse KKTC’de bu görseli yeniden yayınlayan Afrika gazetesini şiddetle protesto eder, halkımızı hiçbir provokasyona gelmemeleri konusunda uyarmayı görev olarak bilirim.

KKTC’de fikir özgürlüğü vardır. Kıbrıs Türk Halkı her türlü mizaha hoşgörü ile yaklaşan bir halktır. Ancak kimse bize böylesine hakaret ve aşağılamayı ‘mizah’ diye yutturmaya kalkmasın. Unutmayalım ki sınırsız özgürlük özgürlüklerin sonunu getirir.”