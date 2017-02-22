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22 Şubat 2017 Çarşamba 09:50

Denktaş: “2011 Sonrası Kamuda İşe Girenlere Maaş Artışı Yapıldı”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2011 sonrası kamuda işe girenlere maaş artışı yapıldığını, artışın Şubat ayından itibaren maaşlara yansıyacağını açıkladı.

Denktaş: '2011 Sonrası Kamuda İşe Girenlere Maaş Artışı Yapıldı”
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“ARTIŞ ŞUBATTAN İTİBAREN MAAŞLARA YANSIYACAK”

 Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2011 sonrası kamuda işe girenlere yüzde 2.14’lük maaş artışı yapıldığını, artışın Şubat ayından itibaren maaşlara yansıyacağını açıkladı.

Denktaş bugün mesai saatleriyle ilgili kamuda yetkili sendikalarla görüştü, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin başında açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı Denktaş, maaş artışları konusunda açılım yapılacağını bütçe görüşmeleri sırasında dile getirdiklerini anımsatarak, döviz dalgalanması nedeniyle durumu yeniden değerlendirdiklerini aktardı.

Denktaş, “Şubat maaşları dahil olmak üzere 2011 sonrasında kamuya girenlere yüzde 2.14’lük artış yapıldı” dedi.

Kamuya 6 ayda yüzde 7.86 olarak yansıyan hayat pahalılığı artışının 2011 sonrasında işe girenlerde 2.14’lük artışla yüzde 10’a tamamlandığını ifade eden Denktaş, buna göre 2011 sonrası işe girenlerin maaşlarında bir yıllık artışın yüzde 12.23 olduğunu söyledi.

Denktaş, kamuya normalde artışın yıllık yüzde 10.9 yansıdığını kaydetti.  

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