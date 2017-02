Deniz Plaza 13’ncü Şubesini Açtı



Deniz Plaza’nın (M. Kemal Deniz Şirketi) 13’üncü şubesi dün (13 Şubat 2017, Pazartesi) düzenlenen ve Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve seçkin konukların katıldığı törenle hizmete açıldı.Kaymaklı’daki Özker Özgür Caddesi üzerinde yer alan Deniz Plaza’nın 13’üncü şubesinin açılış töreni saat 16:00’da, Deniz Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz’in konuşması ile başladı.Her mahallede, her köşede bet ofislerini gördükçe, yatırıma ve yeni şubeler açmaya devam edeceklerini belirten Deniz, “Böylece dengeyi korumalıyız. Bir de 13 bizde pek hayırlı kabul edilmiyor. Onun için 14’üncü şubemizi bir an evvel açmalıyız” dedi.Ülkemizdeki üniversiteler arttıkça, kitap okuma ve kırtasiyeye önemin de arttığına işaret eden Turgay Deniz, “Bildiğimiz işi yapıyoruz. Yaptığımız işin kültür işi olması bizlere ayrıca büyük bir haz veriyor ve gururlandırıyor. Bu ülkeye inandık, bu ülkeye bağlandık. Açılan her yeni şube ile ülke istihdamına katkı koymaktayız” şeklinde konuştu.Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar ise, Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği değerli insanlar arasında M. Kemal Deniz’in de olduğunun mecliste söylenmesinin kendisini gururlandırdığını belirtti. Tatar, “Bugün onun çocukları yeni şubeler açıyor, istihdama katkı sağlıyorlar. Ben onlara daha bol kazanç, daha çok vergi ve daha çok harcama dilerken; emekleri ile katkı koyan Deniz Plaza’nın güler yüzlü çalışanlarını da kutlarım” dedi.Konuşmasına, Deniz Plaza’nın köklü bir aile şirkete olduğunu söyleyerek başlayan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngör, “Kendi bildiği işi yapan bir şirket. Gençlerimize kültürümüze katkı koyuyor. Bugün turizm adası olarak bilinen ülkemizde üniversite adalı olmak ile yarışılıyorsa, bu gibi şubelere daha çok ihtiyacımız olacak demektir. 13’üncü şube ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.