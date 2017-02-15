Demokrasi Şehitleri Anılıyor

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği (DŞYD) demokrasi, ifade özgürlüğü ve hak yolunda mücadele ederken katledilen ve failleri meçhul kalan demokrasi şehitlerini anacak.

Dernek, “demokrasi şehitleri” olarak isimlendirilen Yenidüzen Gazetesi yazarlarından Kutlu Adalı’yı, Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut, Sadık Cemil’i; Cumhuriyet, İnkılâpçı ve Emekçi Gazetesi yazarı ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Yazar ve sahipleri Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan, Türk Eğitim Kulübü (TEK) üyesi ve sendikacı Ahmet Yahya ile İnkılâpçı Gazetesi yazarı ve sendikacı Fazıl Önder’i, 18 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa Mezarlığı’nda düzenlenecek törenle anacağını duyurdu.

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan, yazılı açıklamasında ayrıca, 20 Şubat Pazartesi akşamı saat 19.30’da Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda demokrasi şehitlerini konu alan belgesel film gösterimi ve söyleşi gecesi düzenleneceğini bildirdi.

Söyleşinin sunumunu, “Cinayetlerle Susturulan Toplum” kitabının yazarı, eski milletvekili Fadıl Çağda yapacak.







