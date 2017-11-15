Değirmenlik'te Elektrik Akımı Hırsızlığı

Borcundan dolayı elektrik akımı kesildi ama o kullanmaya devam etti

Değirmelik’te, M.A. (E-51) işletmeciliğini yaptığı bir restorana ait elektrik akımı ilgili kurum tarafından kesilmesine rağmen kaçak elektrik kullanmak suretiyle akım hırsızlığı yapmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.