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DAÜ, Observatory Magna Charta Unıversıtatum Sözleşmesı’ne İmza Attı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Observatory Magna Charta Universitatum Sözleşmesi’ne imza attı.

DAÜ, Observatory Magna Charta Unıversıtatum Sözleşmesı’ne İmza Attı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Observatory Magna Charta Universitatum Sözleşmesi’ne imza attı.

20 Eylül 2018 Perşembe 14:26
DAÜ, Observatory Magna Charta Unıversıtatum Sözleşmesı’ne İmza Attı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Observatory Magna Charta Universitatum Sözleşmesi’ne imza attı.

 

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya genelinde toplam 889 üniversitenin imzaladığı sözleşme, genel anlamda akademik özgürlükle kurumsal özerklik ilkelerini içeriyor.

 

İspanya’nın Salamanca şehrinde gerçekleştirilen Magna Charta Universitatum 30’uncu yılı ve Salamanca Üniversitesi’nin 800’üncü yılı etkinliklerinde DAÜ’yü, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Boysan Boyra ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam temsil etti. Sözleşmeye DAÜ adına Rektör Prof. Dr. Osam imza koydu.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, Bologna Üniversitesi Rektörü Francesco Ubertini ile bir araya gelerek, iki üniversite arasında yürütülen Hukuk Yüksek Lisans programı ile farklı program açılımları konusunda görüştü.

 

MAGNA CHARTA UNİVERSİTATUM NEDİR?

 

Magna Charta Universitatum, 18 Eylül 1988'de Bologna Üniversitesi'nin 900. kuruluş yıldönümünde 388 rektör ve üniversitelerin başkanları tarafından Avrupa ve ötesinde imzalanan bir belgedir. Söz konusu belge üniversitelerin iyi idare edilmesi ve kendini anlaması için bir rehber olarak akademik özgürlük ve kurumsal özerklik ilkelerini içermektedir. Üniversitelerin toplumların gelişmesinde çok önemli bir rolü olduğunu benimseyen ve toplumları daha iyi hale getirmenin yollarını arayan Magna Charta Universitatum, sözleşmeye imza atan üniversitelerin vizyonlarını ve stratejilerini en iyi hale getirmeyi amaçlıyor.

 

Sözleşmeye göre Üniversite Avrupa hümanist geleneklerinin bir vekili olup, evrensel bilgiye ulaşmayı amaçlar ve işlevliğini daha da arttırabilmek için tüm coğrafi ve politik sınırları reddeder, değişik kültürlerin birbirini tanımasını ve birbirine nüfuzunu destekler.

 

Magna Charta Universitatum Sözleşmesi'ne imza atan üniversite aşağıdaki 4 temel ilkeyi kabul etmiş sayılmaktadır:

 

“Araştırma çalışmalarında ve öğretimde özgürlüğün korunmasını sağlayacak uygun imkanlar tüm üniversite ammesinin elinde hazır bir tarzda bulunmalıdır, öğretim üyelerinin görevlendirilmesi ve unvanlarının düzenlenmesinde araştırma ve öğretimin birbirinden ayrılmaz bir bütün teşkil ettiği ilkesine bağlı kalınmalıdır, her bir Üniversite, içinde bulunduğu özel şartlara uygun tarzda, öğrencilerinin özgürlüklerini koruyup kültürel ve eğitim hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli şartları garanti altına almalıdır, üniversiteler, özellikle Avrupa’dakiler, bilimin sürekli olarak ilerlemesi için bilgi ve yayım karşılıklı değişimini ve ortak proje uygulamalarını vazgeçilmez unsurlar olarak görürler”.

 

 

Son Güncelleme: 20.09.2018 17:29
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