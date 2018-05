DAÜ'den Dünyayı bir araya getiren görkemli etkinlik!

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) en büyük ve en renkli kültürel festivallerinden biri olan DAÜ Uluslararası Gece 2018, kampüs içerisinde bulunan Atatürk Meydanı’nda 106 farklı ülkeden binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Dünya’nın dört bir yanından pek çok öğrenciyi bir araya getiren ve bu yıl 17.’si düzenlenen gecede öğrenciler kültürel danslarını, şarkılarını ve mutfaklarını sergiledi. Gece, DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis asistanlarının bayrak şovuyla başladı. Ardından DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, gecenin açılış konuşmasını gerçekleştirerek, tüm katılımcılara ve etkinlik sponsorlarına teşekkürlerini iletti.

Yerel Kıyafetler Dikkat Çekti

Ziyaretçiler, saat 18:00’den itibaren DAÜ’nün farklı ülkelerden gelen öğrenci birliklerinin stantlarını ziyaret etme fırsatı yakaladı. DAÜ Ürdünlü ve Faslı Öğrenciler Birlikleri tarafından açılan stantlarda bu ülkelerin yerel kahveleri tadıma açılırken, Çadlı ve Zimbabveli öğrenciler ise kendi müzik ve danslarını sergiledi. Çadlı öğrencilerin “Boubou” adı verilen yerel kıyafetleri geceyi renklendirdi. Diğer dikkat çeken kültürel kıyafetler arasında, Kamerunlu öğrencilerin “Kaba”, Zimbabveli öğrencilerin “Dehwe”, Libyalı öğrencilerin “Zbon”, Azerbaycanlı öğrencilerin “Kurk” ve diğer pek çok ülkeden gelen öğrencilerin yerel kıyafetleri büyük ilgi gördü.

Öğrencilerden Dans Şov

Etkinlikte pek çok dans performansı sergilendi. DAÜ Türk Halk Dansları Kulübü, Latin dansçıları, Kangoo Jump grubunun yanı sıra, Azerbaycan, İran, Mısır, Pakistan, Filistin, Sudan, Çad, Ürdün, Lübnan, Nijerya, Tacikistan, Kongo, Libya, Cezayir, Faz, Hindistan ve Bangladeşli DAÜ öğrencileri kendi yerel danslarını sergiledi. Gece boyunca doyasıya eğlenen öğrenciler, kültürel çeşitliliğin tadını çıkardı. Etkinlik; Alfam Yurdu, Er Reklam, DAÜ-KOOP, KKTCELL, Ekor, Akdeniz Yurdu, Golden Plus Yurdu, Pop Art Yurdu, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Port View Hotel, Arkın Palm Beach Hotel, Koton, İtimat, Prime Living Yurdu, New Form Spor Salonu, Gymaholic Spor Salonu, Roof Restoran, Rouge 21, Novel Center Point, Deniz Plaza, Erülkü ve Table D’hot sponsorluğunda gerçekleştirildi.