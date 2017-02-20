Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Şubat 2017 Pazartesi 13:58

Cumhurbaşkanlığı’nın Sivil Toplumla Diyalog Ve İşbirliği Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı’nın “Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları” devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın Sivil Toplumla Diyalog Ve İşbirliği Devam Ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Cumhurbaşkanlığı’nın “Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları” devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları 22-25 Şubat tarihleri arasında da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplantılarda katılımcılara müzakere sürecinin geldiği aşama hakkında ayrıntılı bilgi vererek değerlendirmelerini alacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın geçtiğimiz yıl başlattığı Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları; 22 Şubat Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı’nda belediye başkanları, 24 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanlığı’nda kadın örgütleri ve 25 Şubat Cumartesi günü ise Atatürk Kültür Merkezi’nde muhtarların katılımıyla devam edecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 2017 yılının ilk Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantısı’nı çok sayıda sendika, iş dünyasının örgütlü olduğu oda ve birliklerin de yer aldığı 24 sivil toplum örgütünün temsilcisiyle geçtiğimiz günlerde yapmıştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm Bakanı Ataoğlu Dünya Rehberler Günü Mesajı Yayımladı Turizm Bakanı Ataoğlu Dünya Rehberler Günü Mesajı...
KKTC Yörükler Derneği Başkanlığına Engin Ersoy Seçildi KKTC Yörükler Derneği Başkanlığına Engin Ersoy...
Çözüm Ve Barış Platformu: “enosis Plebisitinin Anılmasına Yönelik Karar Çözüm Sürecine Olumsuz Etki Yarattı” Çözüm Ve Barış Platformu: “enosis Plebisitinin...
Trakayad, Ktoeös Ve Ktös Trafik Güvenliği Sistemi Oluşturulması İçin Girişim Başlattı Trakayad, Ktoeös Ve Ktös Trafik Güvenliği Sistemi...
“ilerici Öğretmen” Grubu Manifestolarını Açıkladı “ilerici Öğretmen” Grubu Manifestolarını Açıkladı
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Turizm Bakanı Ataoğlu Dünya Rehberler Günü...
Turizm ve Çevre Bakan Fikri Ataoğlu mesaj yayımlayarak turist rehberlerinin 21 Şubat Dünya Rehberler Günü’nü...

Haberi Oku