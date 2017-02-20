Cumhurbaşkanlığı’nın Sivil Toplumla Diyalog Ve İşbirliği Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı’nın “Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları” devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın “Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları” devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları 22-25 Şubat tarihleri arasında da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplantılarda katılımcılara müzakere sürecinin geldiği aşama hakkında ayrıntılı bilgi vererek değerlendirmelerini alacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın geçtiğimiz yıl başlattığı Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları; 22 Şubat Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı’nda belediye başkanları, 24 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanlığı’nda kadın örgütleri ve 25 Şubat Cumartesi günü ise Atatürk Kültür Merkezi’nde muhtarların katılımıyla devam edecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 2017 yılının ilk Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantısı’nı çok sayıda sendika, iş dünyasının örgütlü olduğu oda ve birliklerin de yer aldığı 24 sivil toplum örgütünün temsilcisiyle geçtiğimiz günlerde yapmıştı.