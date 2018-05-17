Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak amacıyla yarın İstanbul’a gidecek. Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın saat 16.15’te KKTC’den ayrılacağı ve öncesinde Ercan Havaalanı’nda basın toplantısı yapacağı kaydedildi. Akıncı’nın ayrılış saati daha önce 12.10 olarak verilmişti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak amacıyla yarın İstanbul’a gidecek. Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın saat 16.15’te KKTC’den ayrılacağı ve öncesinde Ercan Havaalanı’nda basın toplantısı yapacağı kaydedildi. Akıncı’nın ayrılış saati daha önce 12.10 olarak verilmişti.