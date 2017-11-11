CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI İNGİLTERE DOSTLUK GRUBU ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11:00’de yer alan görüşmede konuk heyette, Lord Sharkey, Lord Kilclooney, Lord Rogan, Baroness Meral Ece ve Lady Butterworth yer aldı.Görüşmede, Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla KKTC’de bulunan Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu üyelerini kabul etti.