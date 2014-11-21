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Cumhurbaşkanı Eroğlu, Ekonominin Ancak Yatırımlarla Kalkınabileceğini Söyledi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC ekonomisinin ancak yatırımlarla kalkınabileceğini belirterek, ambargolar altında olunsa da ekonominin gelişme kaydettiğini; Türkiye’den yatırımcıların KKTC’ye yatırım yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Ekonominin Ancak Yatırımlarla Kalkınabileceğini Söyledi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC ekonomisinin ancak yatırımlarla kalkınabileceğini belirterek, ambargolar altında olunsa da ekonominin gelişme kaydettiğini; Türkiye’den yatırımcıların KKTC’ye yatırım yapmasının önemli olduğunu söyledi.

21 Kasım 2014 Cuma 17:59
Cumhurbaşkanı Eroğlu, Ekonominin Ancak Yatırımlarla Kalkınabileceğini Söyledi
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TERMİKEL STORE’UN AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI EROĞLU’NUN DA KATILDIĞI TÖRENLE YAPILDI

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC ekonomisinin ancak yatırımlarla kalkınabileceğini belirterek, ambargolar altında olunsa da ekonominin gelişme kaydettiğini; Türkiye’den yatırımcıların KKTC’ye yatırım yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Beyaz eşya mağazası “Termikel Store”un Lefkoşa’daki açılışı bu akşam Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Ünal Üstel, bazı milletvekilleri ve davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Açılışta Termikel Store Direktörü Okyay Sadıkoğlu, Termikel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu birer konuşma yaptı.

EROĞLU: “KKTC EKONOMİSİ ANCAK YATIRIMLARLA KALKINABİLİR”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu açılışta yaptığı konuşmada, Okyay Sadıkoğlu’nun genç yaşında yakaladığı başarıları ve MÜSİAD Kıbrıs Başkanı olmasını ilgi ve mutlulukla izlediklerini belirtti.

Eroğlu, “Sadıkoğlu müteşebbis bir arkadaş, inşallah bu ürünlerin üretimi, imali de burada yapılır. Çünkü KKTC ekonomisi ancak yatırımlarla kalkınabilir” dedi.

Ticari ilişkilerle başlayan adımların yatırımlarla dış dünyaya açılabileceğini söyleyen Eroğlu, KKTC’nin ambargolar altında bulunmasına rağmen ekonominin gelişme kaydettiğini belirtti.

Eroğlu, Türkiye’den yatırımcıların KKTC’ye yatırım yapmalarının ülke açısından önemli olduğunun altını çizidi.

AKÇA: “İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Sadıkoğlu’nun yaptığı çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, başarılar diledi.

KKTC ile Türkiye işadamlarının birlikte iş yapmaları arzusunda olduklarını söyleyen Akça, bu işbirliğini geliştirme, ortak üretim yapılması, işbirliğinin canlanması dileğinde bulundu.

Akça, KKTC ve Türkiye arasındaki işbirliğini geliştirmek için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

KAYA: “KIBRIS’A ÖZEL İLGİ DUYUYORUZ”

Termikel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya da şirketle ilgili bilgi verdiği konuşmasında şirketin bir aile şirketi olarak yola çıktığını, farklı alanlarda faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Kaya, çeşitli ülkeler ihracat yaptıklarını söyleyerek, Kıbrıs’a özel ilgi duyduklarını, sanayinin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

SADIKOĞLU: “GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DA DA ŞUBE AÇMAK İSTİYORUZ”

Termikel Store Direktörü Okyay Sadıkoğlu ise, Termikel’in Kıbrıs’ta olması gerektiğine inandığı için girişim başlattığını ve Kıbrıs distribütörlüğünü aldığını belirtti. Sadıkoğlu, kısa süre içinde Girne ve Gazimağusa’da da şube açmayı hedeflediklerini söyledi.

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