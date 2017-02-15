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15 Şubat 2017 Çarşamba 10:03

Cumhurbaşkanı Akıncı: “Rum Meclis kararı düzeltilmezse, bundan sonraki müzakere sürecini anlamsız hale getirecek”

Cumhurbaşkanı Akıncı: 'Rum Meclis kararı düzeltilmezse, bundan sonraki müzakere sürecini anlamsız hale getirecek”
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Rum meclis kararını önemsizleştirilme girişimlerin bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu durumun bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, “aksi halde bundan sonraki müzakere sürecini anlamsız hale getirecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum meclisinin aldığı enosis plebisitinin okullarda kutlama kararına değinerek, bu kararın Kıbrıs Türk toplumunda infiale neden olduğunu ve güvensizlik yarattığını söyledi.

“Güven arttırıcı önlemlere ihtiyacımız var, güveni erozyona uğratacak davranışlara ihtiyacımız yok,” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta ilhak söylemlerine ilk başta seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak kendisinin karşı çıktığını hatırlattı. “Benzeri bir tavrı, Güney’deki seçilmiş liderden beklemek de hakkımızdır,” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu davranışa Rum lider Anastasiadis’in partisi DİSİ’nin de destek çıkmasının kabul edilecek bir yanının olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum liderin bu kararın iptal edilmesi konusunda bir an önce adım atması gerektiğine vurgu yaptı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Dayanışma Hareketi’ni kabulünde yaptığı konuşmada Rum Meclisi’nin aldığı karara da değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları kaydetti:

“ELAM küçük bir parti olmasına rağmen, büyük parçayı peşinden sürüklemiştir, tıpkı Birleşik Krallık’ta çok küçük bir partinin başlattığı AB’den ayrılma Brexit olayını Meclis’in büyük çoğunluğunun onaylama noktasına geldiği gibi. Dolayısıyla biz bu konuyu hafife almadık, hafife alma niyetinde de değiliz.”

Güven arttıcı önlemler çerçevesinde mobil telefonların Kıbrıs’ın her iki tarafında da kullanılabilir olmasını öngören çalışmaların Rum tarafındaki bir yasaya gerekçe gösterilerek uygulanamadığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Güney’de meclis bunun için çalışmalıdır. İki toplumun mobil iletişimine yardımcı olunacağına meclis böyle bir karar alıyor” dedi.

Genç kuşakların Kıbrıs’ta huzur ve barış içinde yaşamalarını sağlamanın görevleri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı federal bir çözüm doğrultusunda hareket etmek temel hedeflerin olduğunu ancak son yaşanan olayın sürece ciddi bir darbe vurduğunu ifade etti.



Taş ocakları ile ilgili hazırlanan rapor ile ilgili Cumhurbaşkanı’nın görüşlerini almak istediklerini dile getiren Nizam, taş ocaklarının yarattığı olumsuz sonuçlar açısından çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladıklarını belirtti. Kooperatifçilik modelini önemseyen, denetim ve planlama çizgisinde hareket edilecek şekilde bir değerlendirme yaptıklarını kaydeden Nizam, bu yönde Cumhurbaşkanı’ndan destek istediklerini belirtti.

Nizam, Kıbrıs’ın hem güneyinde hem kuzeyinde yer alan bölgelerdeki ekolojik tahribatların Dayanışma Hareketi Ekoloji Atölye Grubu olarak çalışmalarında ağırlık verdikleri konular olduğunu sözlerine ekledi.
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