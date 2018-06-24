Cumhurbaşkanı Akıncı Oyunu Kullandı...

CUMHURBAŞKANI AKINCI OYUNU KULLANDI.. “KIBRIS TÜRK HALKI 42 YILDIR KENDİ YEREL YÖNETİCİLERİNİ DEMOKRATİK BİR BİÇİMDE SEÇİYOR”

“SEÇİLECEK KİŞİLER GÖREVLERİNİ HALKLA ETKİLEŞİM İÇİNDE, KATILIMCI ŞEKİLDE SÜRDÜRMELERİ HALİNDE HALKIN SORUNLARININ ASGARİYE İNDİRİLECEĞİNE İNANIYORUM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türkü’nün 42 yıldır demokratik olgunluk içinde iyi görev yaptığını düşündüğü yerel yöneticisini göreve getirdiğine işaret ederek, seçilecek kişilerin görevlerini halkla etkileşim içinde, katılımcı şekilde sürdürmeleri halinde halkın sorunlarının asgariye indirileceğine inanç belirtti.



Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 2018 Yerel Seçimler çerçevesinde oyunu Şehit Ertuğrul İlkokulu 226 numaralı sandıkta kullandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunu kullanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının 42 yıldır kendi yerel yöneticilerini demokratik bir biçimde seçtiğini söyledi.



Akıncı, Rum tarafında yerel yönetim seçimlerinin Kıbrıslı Türklerden 10 yıl sonra, 1986 yılında yapılmaya başladığına dikkat çekerek, “Ne mutlu ki Kıbrıs’ta kimsenin burnu kanamadan bu süreçler yıllardır yaşanıyor” dedi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yerel seçimlerin 1976 yılından bu yana, doğrudan halkın oyuyla yapıldığını söyledi.



Kıbrıs’ta belediyelerin ortak seçiminin 1953 yılında son kez yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, 1958 yılı öncesinde Rum ve Türk belediyelerin tek olduğunu, üyelerin mecliste karma olarak temsiliyetleri bulunduğunu aktardı.



O dönemde belediye meclislerinin Rum ve Türk üyelerinin seçildiğini, onların arasından da bir kişinin belediye başkanı olarak belirlendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1958 yılında belediyelerin ayrıldığını, 1960 Anayasası’nda ise Kıbrıs’ın 5 büyük kentinde ayrı Türk ve Rum belediyelerin olacağının kayda geçirildiğini anımsattı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ancak bu hiçbir zaman Rum tarafınca kabul görmediği için, yaşam bulamadı” dedi.



“RUM TARAFINDA YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ BİZDEN 10 YIL SONRA 1986’DABAŞLADI”Kıbrıs Türk halkının, 1963 olayları ve 1974’ten sonra Kuzeyde topluca yaşamaya başlayınca yerel yönetimlerini demokratik biçimde seçtiğini ifade eden Akıncı, “O günden beridir bu seçimler düzenli olarak yapılıyor. Rum tarafında yerel yönetim seçimleri bizden 10 yıl sonra, 1986’da başladı” şeklinde konuştu.Vatandaşların iyi görev yaptığını düşündüğü yerel yöneticileri yeniden göreve getirdiğini, iyi olmadığını düşündüğü isimleri ise değiştirdiğini ifade eden Akıncı, “Ama bu demokratik olgunluk içinde yapılan bir süreç” dedi.SEÇİLECEK KİŞİLERİ ÖNEMLİ GÖREVLER BEKLİYOR…

Seçilecek kişileri önemli görevlerin beklediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, yerel yönetimlere seçilen kişilerin halka en yakın, halkla iç içe kişiler olduğunu, dolayısıyla bu kişilerin halkın sorunlarını da en iyi görüp, bilenler olduğunu söyledi.



Akıncı, seçilecek kişilerin görevlerini, etkileşim içinde, katılımcı şekilde sürdürmeleri halinde halkın sorunlarının asgariye indirileceğini; halkın daha iyi, güzel günlere ulaşacağını; şehirler, kasabalar, köyler ve mahallelerin daha güzel, iyi ve temiz olacağına inanç belirtti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yerel yönetimlere seçilecek kişilere başarılar diledi.