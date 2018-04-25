Cumhurbaşkanı Akıncı, Nobel Ödüllü Prof. Sancar’ı Kabul Etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2015 Nobel Kimya ödülü sahibi bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı kabul etti.

Görüşmede Sancar, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki kabulde Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu eşlik etti. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.Günsel ve YDÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da kabulde yer aldı.



Yakın Doğu Üniversitesi’nin davetlisi olarak KKTC’de bulunan Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik bölümü öğretim üyesi Sancar, Nobel’in yanı sıra ABD Ulusal Bilim Vakfı, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, TÜBİTAK ve TÜBA ödüllerine layık görüldü.

