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22 Şubat 2017 Çarşamba 09:50

Cumhurbaşkanı Akıncı Bugün Belediye Başkanlarıyla Biraraya Geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları” çerçevesinde bugün bir araya geldiği belediye başkanlarına, müzakere sürecinin geldiği aşama hakkında bilgi verdi ve değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı Bugün Belediye Başkanlarıyla Biraraya Geldi
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AKINCI BUGÜN BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BİRARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, devam eden “Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları” kapsamında bugün belediye başkanlarını kabul ederek, müzakere sürecinin geldiği aşama hakkında bilgi vererek değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün saat 11.00’de belediye başkanlarını kabul etti.

Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları yarın 11’de kadın örgütleri ve 25 Şubat’ta da muhtarların katılımıyla devam edecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı, 2017 yılının ilk Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantısında 24 sivil toplum örgütünün temsilcileriyle bir araya gelmişti.

2017 yılının ilk toplantısına; TÜRK-SEN, KTTO, DAÜ-SEN, KTAMS, KTTO, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, DEV-İŞ, EL-SEN, HÜR-İŞ, TIP-İŞ, KTÖS, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN, BES, TEL-SEN, KTSO, KTEZO, Tabipler Birliği, Mimar ve Mühendisler Odası, Barolar Birliği, KTOEÖS, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, İŞAD temsilcileri katılmıştı.

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