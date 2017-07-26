Cumhrubaşkanı Akıncı, Sendika, Birlik Ve Odaların Temsilcileriyle Bilgilendirme Toplantısı Yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bazı sendika, oda ve birliklerin temsilcileriyle bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı saat 17.30’da başladı.

Cumhurbaşkanlığı toplantıya katılan sendika, oda ve birlikler ile temsilcilerini şu şekilde açıkladı:

“KTÖS – Emel Tel ve Şener Elcil, KTOEÖS – Selma Eylem, DAÜ-SEN – Mustafa Rıza, KTAMS – Ahmet Kaptan, KAMU-SEN – Ramadan Öcal, DEV-İŞ – Hasan Felek, KAMU-İŞ – Sami Dilek, EL-SEN – Umut Latifoğlu, HÜR-İŞ – Ahmet Çaluda, TIP-İŞ – Sıla Usar İncirli, ÇAĞ-SEN – Mehmet Davulcu, GÜÇ-SEN – Derviş Dağman, BES – Fatoş Anber, TEL-SEN – Tamay Soysan Kıbrıs Türk Ticaret Odası – Fikri Toros, Kıbrıs Türk . Sanayi Odası – Mustafa Kaymak, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası – Mahmut Kanber, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası – Mustafa Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği – Ahmet Hüdaoğlu, Barolar Birliği – Ünver Bedevi, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Remzi Gardiyanoğlu, İŞAD – Dengiz Kürşat, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği – Kenan Arifoğlu.”