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22 Şubat 2017 Çarşamba 15:40

CTP’den Liderlere “Bir An Önce İletişime Geçin” Çağrısı

CTP'den Liderlere 'Bir An Önce İletişime Geçin” Çağrısı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi, bir an önce iletişime geçmeleri, müzakere sürecinin devam etmesinin yollarını bulmaları ve müzakerelerin iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayanan bir federasyon temelinde başarıyla sonuçlanması için samimi çaba harcamaları konusunda iki lidere çağrıda bulundu.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Rum Meclisi’nin “Enosis” kararı değerlendirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi’nin “enosis” ile ilgili kararının içerik ve uygulama alanı açısından son derece yanlış ve kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, bunu sadece zamanlama açısından yapılan bir yanlış olarak değerlendirmenin hatayı hatayla düzeltmeye çalışmak anlamına geleceği kaydedildi.

CTP’nin, kararın alındığı ilk günden itibaren tepkisini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, Anastasiadis’e bu yanlışın düzeltilmesi için, eşitleme çabasına girmeksizin derhal üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirme çağrısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Başta Sayın Anastasiadis olmak üzere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri farklı zamanlarda kararın yanlışlığına ilişkin saptamalar yapmış olsalar da, bu açıklamaların iki lider arasında olması gereken koordinasyon sağlanarak yapılmamış olması istenilen sonucun doğmasına engel olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Müzakere sürecinde bugüne kadar çok ciddi bir çaba ortaya konulduğu, birçok konuda önemli ilerlemeler sağlandığı, azımsanmaması gereken bir adım atılarak beşli konferansın toplandığı belirtilen açıklamada, bu kadar çabanın ve emeğin heba edilmesinin hem Kıbrıslı Türklere hem de Kıbrıslı Rumlara yönelik büyük bir haksızlık olarak tarihin sayfalarına geçecek bir davranış olacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu aşamada tüm taraflara düşen görevin, bu sorunun ancak diyalog yöntemiyle aşılabileceğini fark etmek, bir an önce sağlıklı bir iletişim mekanizması kurmak, zedelenen güven ortamını tamire hizmet edecek bir dil kullanmak ve hatta yaşanan bu krizi önemli bir eksiklik olan ve eksikliği çözüm karşıtı güçlerce kullanılan barış eğitimini ciddiyetle gündeme getirmek için bir fırsata çevirmek olduğu ifade edildi.

Partinin, müzakere sürecinin sağlıklı bir zeminde yeniden başlatılması için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“CTP, Sayın Anastasiadis’e, Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı ile koordineli bir biçimde, GKRY Temsilciler Meclisi’nce alınan kararın yanlışlığını açıkça ortaya koyma ve hayata geçmemesi için gereken girişimleri başlatma tavrını netleştirme, iki lidere de bir an önce iletişime geçme, müzakere sürecinin devam etmesinin yollarını bulma ve müzakerelerin iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayanan bir federasyon temelinde başarıyla sonuçlanması için samimi çabalarda bulunma çağrısında bulunur.”

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