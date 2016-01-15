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CTP SU YÖNETİMİ Konusunda Uzlaşıya Vardı

CTP Parti Meclisi 3 buçuk saatlik toplantıdan sonra su yönetimi konusunda bir uzlaşıya vardı ve su yönetiminin KKTC’de yapılması noktasında fikir birliğine vardı

CTP SU YÖNETİMİ Konusunda Uzlaşıya Vardı

CTP Parti Meclisi 3 buçuk saatlik toplantıdan sonra su yönetimi konusunda bir uzlaşıya vardı ve su yönetiminin KKTC’de yapılması noktasında fikir birliğine vardı

15 Ocak 2016 Cuma 12:35
CTP SU YÖNETİMİ Konusunda Uzlaşıya Vardı
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 CTP SU YÖNETİMİ Konusunda Uzlaşıya Vardı

3 KONUDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ: Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi’nin dün akşamki üç buçuk saatlik toplantısında suyun yönetimi ve işletmesi konusunda ciddi ilerlemeler sağlandı. Parti Meclisi, Özerk Su Yönetimi kurulması, bu yönetime belediyelerin dahil olması ve suyun işletmesi için KKTC’de uluslararası bir ihale açılması konusunda görüş birliğine vardı

KOMİTE KURULACAK: CTP Parti Meclisi, Türkiye’den gelen suyun yönetimi ve işletmesi konusunda Parti Meclisi’nin hassasiyetlerini de dikkate alacak bir teknik Su Komitesi oluşturulmasını da karara bağladı. Parti Meclisi’nin üç buçuk saatlik toplantısının ardından PM üyeleri, uzlaşının yakın olduğu görüşünde birleşti

HÜKÜMETE DESTEK VERİLECEK: Parti içerisinde kurulan Su Komitesi’nin Türkiye’den gelen suyun yönetimi konusunda yaşanan krizin süratle aşılması için teknik çalışmalar yapacağı ifade edildi. Bu kararlar doğrultusunda CTP Parti Meclisi’nde hükümetin yapacağı her türlü girişime destek verme eğilimi ağır bastı

GÖZLER UBP’DE: Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler’de dün akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında uzlaşı adımı çıkmasının ardından gözler Ulusal Birlik Partisi’ne döndü. Ulusal Birlik Partili yetkililerin bugün bir toplantı yaparak CTP’nin su ile ilgili attığı adımların değerlendirilmesi ve hükümetin bundan sonraki adımlarını değerlendirmesi bekleniyor



Kaynak Havadis


Son Güncelleme: 15.01.2016 12:37
Anahtar Kelimeler:
CTP SU YÖNETİMİ Konusunda Uzlaşıya Vardı
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