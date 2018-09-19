banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK
Elektrik kablosu hırsızlığı
ELEKTRİK KABLOSU HIRSIZLIĞI
Mevlevi’de uyuşturucu
MEVLEVİ'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam yok!
Kapat

“CTP Mağusa Meclis Grubundan Belediye Başkanı Arter’e Eleştiri…

“AŞIRI İSTİHDAM VE YANLIŞ MALİ YÖNETİM SONUCU GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BATMA NOKTASINA GELDİ”

“CTP Mağusa Meclis Grubundan Belediye Başkanı Arter’e Eleştiri…

“AŞIRI İSTİHDAM VE YANLIŞ MALİ YÖNETİM SONUCU GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BATMA NOKTASINA GELDİ”

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:33
“CTP Mağusa Meclis Grubundan Belediye Başkanı Arter’e Eleştiri…

“AŞIRI İSTİHDAM VE YANLIŞ MALİ YÖNETİM SONUCU GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BATMA NOKTASINA GELDİ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Belediye Meclis Grubu, Belediye Başkanı İsmail Arter’in, istihdam politikasını eleştirerek, gerek sözlü gerek yazılı tüm uyarılara rağmen devam eden aşırı istihdam ve yanlış mali yönetim sonucunda Gazimağusa Belediyesi’nin batma noktasına geldiğini savundu.

CTP Mağusa Belediye Meclis Grubu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, popülist yönetim anlayışıyla seçim öncesi istihdam edilen çalışanların bugünlerde durdurulmaya başlandığı kaydedildi.

Belediye başkanının gündelikçileri durdururken öte yandan yandaş istihdamına da devam ettiği iddia edilen açıklamada, kentin, belediyenin hayati hizmetler olan su ve kanalizasyon giderlerini ödeyemeyecek duruma gelmesi nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bulunduğu da ifade edildi.

Açıklamada, tasarruf tedbirlerinin derhal alınmaması halinde, belediyenin biriken borçlarını ödemek için daha fazla borçlanmak zorunda kalacağı ve borcu borçla kapatmanın da kurumun iflasına neden olacağına dikkat çekildi.

“BELEDİYE YANLIŞ YÖNETİLMEKTEDİR”

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Belediyenin mali durumu git gide dibe vurmakta ve özel sektör başta olmak üzere sorunlu borç yapısı daha da kötüleşmektedir. Bunun sonucunda İsmet İnönü Bulvarı yenileme projesi (Salamis Yolu) gibi kritik projeler durmuş haldedir. Bu durum yakında belediyeyi daha fazla hizmet veremez hale getirecektir.

Evet, Mağusa Belediyesi yanlış yönetilmektedir. Belediye Meclisi’nde 18 üye bulunmasına rağmen bu üyeler ile verimli istişareler yapılmamakta, bu kadar beledi sorun varken toplantılar 30 günün üzerinde bir sürede yapılmaktadır. 18 üyenin sadece birkaçının fikirlerine değer verilmekte, diğerlerinin görüşleri dikkate alınmamaktadır.

Bizler bir kere daha belediye yönetimine acilen kendini toparlama, popülist kararlar yerine akılcı kararlar alma ve sağ duyulu davranma çağrısı yapıyoruz. Unutmayın, tek bir Mağusa vardır ancak bu gidişle onu da göz göre göre kaybetme ihtimali çok yakındır.”

Son Güncelleme: 19.09.2018 14:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haksen Cezaevi İçin Eylem Uyarısında Bulundu
Haksen Cezaevi İçin Eylem Uyarısında Bulundu
Özyiğit, Değirmenlik Lisesi'nde İncelemelerde Bulundu
Özyiğit, Değirmenlik Lisesi'nde İncelemelerde Bulundu
İdari Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
İdari Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Harmancı Tufad Heyetini Kabul Etti
Harmancı Tufad Heyetini Kabul Etti
16. Kıbrıs Tiyatro Festivalinde Dün Akşam “Seni Seviyorum Türkiye” Oyunu Sahnelendi
16. Kıbrıs Tiyatro Festivalinde Dün Akşam “Seni Seviyorum Türkiye” Oyunu Sahnelendi
YDP Ulukışla’da Açık Hava Toplantısı Gerçekleştirdi
YDP Ulukışla’da Açık Hava Toplantısı Gerçekleştirdi
Gönyeli Belediyesi’nden Eğitime 5 Yılda 2.7 Milyon TL Katkı
Gönyeli Belediyesi’nden Eğitime 5 Yılda 2.7 Milyon TL Katkı
Thodosis Pieridis Anısına Martinengo Burcu Çifte Mazgallar’da Şiir Gecesi Düzenleniyor
Thodosis Pieridis Anısına Martinengo Burcu Çifte Mazgallar’da Şiir Gecesi Düzenleniyor
Devlet Üretme Çiftlikleri Rezerv Arazilerinin Kiralanması İçin Başvuru Kabul Edecek
Devlet Üretme Çiftlikleri Rezerv Arazilerinin Kiralanması İçin Başvuru Kabul Edecek
GAÜ Ve Salamanca Üniversitesi Arasında Akademik İşbirliği Protokolü İmzalandı
GAÜ Ve Salamanca Üniversitesi Arasında Akademik İşbirliği Protokolü İmzalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim