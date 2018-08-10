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CTP Kıbrıs Çalışma Grubu milletvekilleri Aplıç geçit noktasında incelemelerde bulundu

CTP Kıbrıs Çalışma Grubu milletvekilleri Aplıç geçit noktasında incelemelerde bulundu

10 Ağustos 2018 Cuma 12:21
CTP Kıbrıs Çalışma Grubu milletvekilleri Aplıç geçit noktasında incelemelerde bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kıbrıs Çalışma Grubu milletvekilleri, bugün Aplıç geçit noktasında incelemelerde bulundu.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma Grubu üyeleri Asım Akansoy, Fikri Toros ve Sıla Usar İncirli’ye Lefke Milletvekili Salahi Şahiner’in de eşlik ettiği ziyarette, askeri yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Hafta başı Derinya geçit noktasını ziyaret eden CTP’li ekip, buradaki çalışmaların da hızlandırılması için çağrıda bulundu.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Asım Akansoy, Derinya ve Aplıç geçit noktalarının açılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti ve Aplıç’ta Kıbrıs Türk tarafının asfalt çalışmasının sınır noktasına kadar tamamlandığını, şu anda 270 metre olan ara bölgenin çalışmasının yapılmakta olduğu gözlemlediklerini belirtti.

Gerekli gözlem ve incelemelerin yapıldığını da ifade eden Akansoy, değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı ve Başbakanla paylaşılacağını söyledi.

 

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Son Güncelleme: 10.08.2018 15:30
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