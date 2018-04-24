CTP, iki Belediye Başkan adayını daha belirledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı olarak Erol Adalıer’i, Mehmetçik Belediye Başkan adaylığı için de mevcut Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’yi belirledi.



CTP’den yapılan yazılı açıklamada “Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi 19 Nisan 2018 Perşembe akşamı gerçekleştirdiği toplantının kararlarına uygun olarak yapılan çalışmalar sonucunda Mağusa Belediye Başkan adaylığına Erol Adalıer’in, Mehmetçik Belediye Başkanlığı’na da Cemil Sarıçizmeli’nin aday gösterilmesine karar verdi” ifadelerine yer verildi.



CTP PM, 19 Nisan’daki toplantısında adaylık başvurularını değerlendirmiş ve şu adayları açıklamıştı:





“Gönyeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Benli, Alayköy Belediye Başkan Adayı Hulisi Manisoy, Akıncılar Belediye Başkan Adayı Hasan Barbaros, Geçitkale Belediye Başkan Adayı Hasan Öztaş, Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Akdoğan Belediye Başkan Adayı Ahmet Latif, Dikmen Belediye Başkan Adayı Yüksel Çelebi, Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Osman Bican, Lefke Belediye Başkan Adayı Aziz Kaya, Dipkarpaz Belediye Başkan Adayı Suphi Coşkun.”Yeniboğaziçi’nde 20 Nisan akşamı yapılan ön seçimi ise Sertaç Yalçın kazanmıştı.Böylece CTP’nin şu ana kadar belirlediği belediye başkanı aday sayısı 13’e yükseldi.