Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110059
ALTIN
174.689
DOLAR
4.0881
STERLİN
5.7089
EURO
4.9983
Kız kardeşime benzettim öpmek istedim
KIZ KARDEŞİME BENZETTİM ÖPMEK İSTEDİM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Burnunu kırdı
BURNUNU KIRDI
banner256

CTP, iki Belediye Başkan adayını daha belirledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı olarak Erol Adalıer’i,  Mehmetçik Belediye Başkan adaylığı için de mevcut Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’yi belirledi.

CTP, iki Belediye Başkan adayını daha belirledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı olarak Erol Adalıer’i,  Mehmetçik Belediye Başkan adaylığı için de mevcut Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’yi belirledi.

24 Nisan 2018 Salı 14:28
CTP, iki Belediye Başkan adayını daha belirledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı olarak Erol Adalıer’i,  Mehmetçik Belediye Başkan adaylığı için de mevcut Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’yi belirledi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada “Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi 19 Nisan 2018 Perşembe akşamı gerçekleştirdiği toplantının kararlarına uygun olarak yapılan çalışmalar sonucunda Mağusa Belediye Başkan adaylığına Erol Adalıer’in, Mehmetçik Belediye Başkanlığı’na da Cemil Sarıçizmeli’nin aday gösterilmesine karar verdi” ifadelerine yer verildi.

CTP PM, 19 Nisan’daki toplantısında adaylık başvurularını değerlendirmiş ve şu adayları açıklamıştı:

banner223
“Gönyeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Benli, Alayköy Belediye Başkan Adayı Hulisi Manisoy, Akıncılar Belediye Başkan Adayı Hasan Barbaros, Geçitkale Belediye Başkan Adayı Hasan Öztaş, Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Akdoğan Belediye Başkan Adayı Ahmet Latif, Dikmen Belediye Başkan Adayı Yüksel Çelebi, Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Osman Bican, Lefke Belediye Başkan Adayı Aziz Kaya, Dipkarpaz Belediye Başkan Adayı Suphi Coşkun.”

Yeniboğaziçi’nde 20 Nisan akşamı yapılan ön seçimi ise Sertaç Yalçın kazanmıştı.

Böylece CTP’nin şu ana kadar belirlediği belediye başkanı aday sayısı 13’e yükseldi.

 

Son Güncelleme: 24.04.2018 17:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abonelerin Dikkatine
Abonelerin Dikkatine
Çakıcı: “konfederasyonu Savunmak Çözüm Sürecini Rafa Kaldırmaktır”
Çakıcı: “konfederasyonu Savunmak Çözüm Sürecini Rafa Kaldırmaktır”
Meclis heyeti Strazburg’da...
Meclis heyeti Strazburg’da...
“Tan ve Cabani” Saraçoğlu Vakfı yararına
“Tan ve Cabani” Saraçoğlu Vakfı yararına
Sağlık Bakanı Besim ile Belediyeler Birliği Başkanı Benli “Sağlık Bakanlığı -Yerel Yönetimler işbirliğini” görüştü
Sağlık Bakanı Besim ile Belediyeler Birliği Başkanı Benli “Sağlık Bakanlığı -Yerel Yönetimler işbirliğini” görüştü
Özyiğit: “İlkokullarda din dersleri devam edecek, orta eğitimde seçmeli ders olacak”
Özyiğit: “İlkokullarda din dersleri devam edecek, orta eğitimde seçmeli ders olacak”
Müşavirlikle ilgili iki tasarı Meclis’te onaylandı
Müşavirlikle ilgili iki tasarı Meclis’te onaylandı
Özyiğit, Dağyolu İlkokulu’nun 23 Nisan törenine katıldı
Özyiğit, Dağyolu İlkokulu’nun 23 Nisan törenine katıldı
Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi
Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi
“Turnalar”, IX. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi’nde temsil edildi
“Turnalar”, IX. Türk Dünyası Edebiyat Dergileri Kongresi’nde temsil edildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim