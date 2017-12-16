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CTP GİRNE İLÇE ÖRGÜTÜ BAŞKANI KİŞİ’DEN KIB-TEK YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, dün parti adaylarıyla gittikleri Teknecik Elektrik Santrali’nde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yönetiminin engellemeleriyle karşılaştıklarını savundu.

CTP GİRNE İLÇE ÖRGÜTÜ BAŞKANI KİŞİ’DEN KIB-TEK YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, dün parti adaylarıyla gittikleri Teknecik Elektrik Santrali’nde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yönetiminin engellemeleriyle karşılaştıklarını savundu.

16 Aralık 2017 Cumartesi 17:37
CTP GİRNE İLÇE ÖRGÜTÜ BAŞKANI KİŞİ’DEN KIB-TEK YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ
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CTP GİRNE İLÇE ÖRGÜTÜ BAŞKANI KİŞİ’DEN KIB-TEK YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

“TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALİ’NDE ENGELLEMEYLE KARŞILAŞTIK. ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE KORKU İMPARATORLUĞU KURULMAYA ÇALIŞILIYOR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, dün parti adaylarıyla gittikleri Teknecik Elektrik Santrali’nde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yönetiminin engellemeleriyle karşılaştıklarını savundu.

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, dün Kıb-Tek’e bağlı Teknecik Elektrik Santrali’ne gittiklerini, önce santrale alınmak istemediklerini, temaslar sayesinde içeri girdiklerini ancak bu sefer de iş güvenliği gerekçesiyle atölye ve ofislere giremediklerini söyledi.
 

İşçi güvenliği konusunda hassas olduklarını bu nedenle yönetimin “toplantı salonunu kullanabilirsiniz” önersini kabul ettiklerini söyleyen Mehmet Kale Kişi, “Birçok çalışan salona gelmekte tereddüt etti, gelenler salona girmede çekingen davrandı” dedi.
 

Kurumun kötü yönetildiğini, çalışanlar üzerinde korku imparatorluğu kurulmaya çalışıldığını iddia eden Kişi, “CTP olarak gerek 2003-2009 gerekse 2013-2015 dönemlerinde Kıb-Tek’e altın çağını yaşattık. 7 Ocak’tan sonra da yine aynı şekilde kurumun ileriye götürülmesi için çalışacağız, bugün kurulan korku imparatorluğunu çalışanlarla birlikte yıkacağız” dedi.



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