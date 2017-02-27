CTP Genel Başkanı Erhürman Seracılarla Buluştu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa’da faaliyet gösteren seracılarla buluşarak sorunları dinledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, yeni dönem politikaları belirlenirken üretim sektörlerinin paydaşlarıyla ön görüşmelerini sürdüren Erhürman, seracı emekçilerin çözüm önerilerini de not etti.

Seracıların aktardıkları sorunlar arasında Hal Yasası olmayışı, peşin alınan kdv-stopaj ücretleri, doğrudan gelir desteklerinin seracılara ödenmemesi, elektrik ve mazotta sübvansiyon uygulanmaması ön plana çıktı. Tarımın devlet desteksiz olamayacağını vurgulayan seracılar, teşvik verilmediği sürece üretimde atağa kalkmanın imkansız olduğunu belirtti.

Seracılar hükümetin bir teşvik açıkladığını ancak teşviki kimin kime vereceğinin hala daha belli olmadığını da söyledi.

ERHÜRMAN: DOĞRU PLANLAMA İLE ÜRETTİKLERİMİZİ İÇ PİYASADA TÜKETEBİLİRİZ

“Sadece seçim zamanlarında hatırlanan bu bölgeye, sizleri dinlemek, sorunlarınıza birlikte çözüm aramak için geldik” diyen Erhürman, üretimi planlayıp, artırıp, elde edilen geliri adil şekilde paylaşacaklarını söyledi.

Üreticilerin doğru yöntemlerle örgütlenmesini sağlamak ve üretimi planlayarak devlet politikası haline getirmek istediklerini belirten Erhürman, “Eğer ürettiğimizi doğru planlayarak tüketileceği yere ulaştırabilirsek hiçbir ürünümüz ihraç edecek kadar fazla değildir. Otelciler diyor ki “Bütün salatalığı, domatesi, patatesi almaya hazırız. İki şartımız var; kalite ve düzenli olarak malın geleceğini bilmek”. Üretici ve otel arasında alım garantili sözleşmeler yaptırabilir, bunu teşvik edebilirsek ürettiğimiz her şeyi iç piyasada tüketebiliriz” dedi.

Erhürman, planlama konusunda eksik kalındığını, buradaki hatanın siyasilere ait olduğunu ancak üreticilerin de güçlerini birleştirerek beraber kalkınmanın yollarını araması gerektiğini vurguladı.

Bu alanda bir an önce kooperatifleşilmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, “Girdileri ucuzlatmanın tek yolu kooperatifleşmedir. Bunu bu memlekette beceremezsek, ne Karpaz’daki tütünde, ne Serdarlı’daki babutsada, ne de buradaki seralarda başarılı olabiliriz. Bunu başarmalıyız. Üreticiler güçlerini birleştirmeli. Unutulmamalı ki ürettikçe var olacağız” dedi.