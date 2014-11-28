CTP Gençlik Örgütü, Pervin Gürler’i Açıklamalarından Dolayı PGM Önünde Protesto Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Polis Genel Müdür vekili Pervin Gürler’i yaptığı açıklamalardan dolayı PGM önünde protesto etti.

Gençler, Polis Genel Müdürlüğü mevkiini haksız yere işgal ettiğini savundukları Pervin Gürler’in görevi derhal bırakmasını talep etti.

CTP-BG Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, resmi törenlerde yaşanan “pankart krizleriyle” ilgili geçtiğimiz gün açıklama yapan Gürler’in, “bundan sonra günün anlam ve önemini belirten pankartlar dışında bir görüşe izin verilmeyeceğini” söyleyerek toplumun tepkisini çektiği ifade edildi.

Bu akşam PGM önünde toplanan Gençlik Örgütü, PGM vekili Pervin Gürler’i önce istifaya davet etti, ardından da basın açıklaması yaptı.

Örgüt, “Eroğlu, Pervin’i de al git”, “Bu uygun mu?”, “Günün anlam ve önemi!!!” ve “Nerede o 3 milyon TL?” yazılı pankartlar açarak Gürler’e tepki gösterdi.

Eylem, CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Ongun Talat’ın yazılı açıklama yapmasının ardından olaysız şekilde sona erdi.

Yapılan basın açıklamasında, hiç kimsenin kendi kanaati doğrultusunda kişilerin hak ve özgürlüklerini kısıtlayamayacağı ve kısıtlamaya çalışamayacağı kaydedilerek, Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler tarafından topluma dayatılmaya çalışıldığı öne sürülen baskıların kabul edilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada “Göreve geldiği günden itibaren bulunduğu mevkiinin gücünü arkasına alarak, halka korku salmaya çalışan Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’in ve onu koruyan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun uygulattıkları polis şiddeti yanlarına kalmayacaktır. Bunların hesabı gençler tarafından mutlak sorulacaktır. Eylem yapma hakkı ve ifade özgürlüğü sosyal devletin ve demokratik yönetim şeklinin bir gereğidir” ifadelerine yer verildi.