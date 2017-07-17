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17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:12

CTP Gençlik Örgütü İle Güney Kıbrıs’tan EDON’dan Ortak Bildiri

CTP Gençlik Örgütü İle Güney Kıbrıs'tan EDON'dan Ortak Bildiri
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“SUÇLAMA OYUNLARI, AGRESİFLİK VE YILGINLIK ORTAMINDA PES ETMEYECEĞİZ. KIBRIS’TA BARIŞ UMUDUNUN CANLI TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü ile Güney Kıbrıs’tan AKEL’in gençlik örgütü EDON, Kıbrıs’ta barış umudunun canlı tutmaya devam edeceklerini kaydederek, “Suçlama oyunları, agresiflik ve yılgınlık ortamında pes etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kıbrıslı liderlere ve garantör ülkelere, “Cesaretli politik adımlar atın” çağrısı yapan iki gençlik örgütü, müzakere sürecinin korunmasına ve devam etmesine olanak sağlayacak yolun bulunmasının şart olduğunu kaydetti.

CTP Gençlik Örgütü ile EDON’un, “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” imzasıyla yayımladığı ortak bildiride, İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yapılan Kıbrıs Konferansı’na işaret edildi, “B Planı ve yeni parametreler söylemleriyle statükonun devamı, iki toplumun ortak görüşüyle edinilmiş ilkelerin yok sayılması ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çizdiği parametrelerin dışına çıkılması kabul edilemezdir” değerlendirilmesine yer verildi.

Ortak bildiride, Kıbrıs’ta her iki tarafın da hassasiyetlerine özen gösteren bir çözüm olması gerektiği kaydedilerek, “Tarafların 2008 yılında Hristofyas-Talat görüşmeleriyle başlayıp 9 yıllık müzakerelerin sonucu olarak bu noktaya varan süreci koruması, devam ettirmesi elzemdir” denildi.

İki bölgeli, iki toplumlu, siyasal eşitliğe dayalı federal çözüme ulaşılması için çalışmaya devam edeceğini bildiren iki gençlik örgütü, “Sadece ortak adanın yeniden birleşmesi için değil, buna karşı olan tüm unsurlarla da savaşmaya devam edileceği” vurgusunda bulundu.

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