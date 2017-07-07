CTP Gençlik Örgütü Dikmen’de Kıbrıs Gecesi Düzenledi

Etkinliğe CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Gençlik Örgütü Genel Başkanı Şehan Tomgüsehan, Gençlik Örgütü MYK üyeleri ve Girne İlçe yöneticileri de katıldı.

CTP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Örgütü Dikmen Ocak Başkanı Emine Kandaz’ın konuşması ile başlayan etkinlikte, folklör gösterileri, mani atışmaları ve Kıbrıs’a özgü yiyecek-içecekler yer aldı.