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14 Temmuz 2017 Cuma 10:08

CTP, Ekoloji Ve Çevre Çalıştayı Düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, çevre konusunun son derece politik bir konu olduğunu belirterek, herkesin bu konuda politika yapmak zorunda olduğunu ve bu konunun sadece politikacılara bırakılmaması gerektiğini söyledi.

CTP, Ekoloji Ve Çevre Çalıştayı Düzenledi
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ERHÜRMAN: “HERKES ÇEVRE KONUSUNDA POLİTİKA YAPMAK ZORUNDA”

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, çevre konusunun son derece politik bir konu olduğunu belirterek, herkesin bu konuda politika yapmak zorunda olduğunu ve bu konunun sadece politikacılara bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Çevre ile ekonominin karşıtlığının sözkonusu olmadığını da ifade eden Erhürman, esas konunun, ekonomik düşünen, ekonomik aklı ortaya atanların çevresiz bir ekonomi olabileceğini zannetmeleri olduğunu söyledi.

CTP, “Gelecek Yeşil Gelecek” sloganıyla Ekoloji ve Çevre Çalıştayı düzenledi. Dome Otel’de gerçekleşen çalıştay, saat 09.00’da CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açılış konuşmasıyla başladı. CTP Çevre Birim Sorumlusu, Çevre Mühendisi Nilden Bektaş’ın sunumuyla devam eden çalıştayda, daha sonra oturumlara geçildi.

Çevre konusunda uzman, meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla 8  kapalı masa halinde organize edilen oturumlar, “Çevre Yönetimi”, “Atık ve Su”, “Hava ve Enerji”, “Planlama ve Yapılaşma”, “Kentsel Peyzaj”, “Madencilik”,  “Ormancılık ve  Doğa Koruma” başlığı altında yapılıyor.

Çevre ve ekolojik problemlere çerçeve çizilerek, sorunlar tespit edilip çözüm önerilerinin tartışılmasının hedeflendiği çalıştayda CTP’nin çevre politikalarının oluşturması bekleniyor.

ERHÜRMAN: “EKOLOJİ VE ÇEVRE KONUSUNDA DOĞRULARI TESPİT ÖNEMLİ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, herkesin bildiği ve bildiğini zannettiği “Ekoloji” ve “Çevre” konularında doğruları tespit etmenin önemine değinerek, bu konuda ülkede doğru olarak kabul edilen bir takım yanlışlar bulunduğunu kaydetti.

Ülkede çevreyle ilgili sorunların, bu doğru olarak bilinen yanlışlar üzerinden çözülmeye çalışıldığını belirten Erhürman, “Çevrenin korunmadığı bir ortamda nasıl bir turizm? Çevrenin mahvolduğu bir ortamda ekonomi nasıl planlanabilecek?” sorularını yöneltti.

“ÇEVRE VE EKONOMİ KARŞITLIĞI SÖZKONUSU DEĞİL”

Çevre ile ekonominin karşıtlığının sözkonusu olmadığını da ifade eden Erhürman, esas konunun, ekonomik düşünen, ekonomik aklı ortaya atanların çevresiz bir ekonomi olabileceğini zannetmeleri olduğunu söyledi.

“ÇEVRE SON DERECE POLİTİK BİR KONU”

Çevre konusunun son derece politik bir konu olduğunu da ifade eden Erhürman,  herkesin bu konuda politika yapmak zorunda olduğu ve özellikle bu konunun sadece politikacılara bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

GELECEK KUŞAKLAR İÇİN ÖNEMLİ

Erhürman, gelecek kuşaklara daha refah,  huzurlu ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için bunun gerekli olduğunu belirtti.

“DEVLET İLE SİYASİ PARTİLERİN ÇEVRE POLİTİKALARI OLMALI”

Devlet ile tüm siyasi partilerin kısa, orta ve uzun vadeli çevre politikaları olması gerektiğini savunan Erhürman, CTP olarak buna ihtiyaçları bulunduğunu kaydetti.

Ekoloji ve Çevre Çalıştayı’nı da bu amaçla, uzman görüşleri doğrultusunda politika oluşturmak için düzenlediklerini belirten Erhürman, kendisinin master tezini ‘Çevre Hukuku’ konusunda yaptığını da anımsattı.

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