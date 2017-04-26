Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 13:44

Çözüm Sürecine İlişkin Kritik Açıklama

Çözüm Sürecine İlişkin Kritik Açıklama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Cumhurbaşkanlığı çözüm sürecine ilişkin gerçekleştirdiği açıklamasında Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in başkanlık seçimleri yaklaştıkça çözümden uzaklaştığını savundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Enosis Plebisitinin okullarda kutlanması kararını düzeltme yönünde, DİSİ ve AKEL’in Rum Meclisi’nden geçmesini sağladıkları yasanın, Sayın Anastasiadis tarafından imzalanmayarak Anayasa Mahkemesi’ne sevkedildiği açıklanmıştır. Böylece Sayın Rum lider daha önce kendisinin de yanlış bulduğunu açıkladığı bu kararı bertaraf etmek ve müzakere sürecinin devamını sağlamak yönünde yasayı geçiren DİSİ ve AKEL’in bu çabasına saygı göstermediği gibi, Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerine önem vermediğini de bir kez daha göstermiştir. Sayın Anastasiadis’in bu tavrı, müzakere ruhuna uygun değildir ve kendi kamuoyunu bile ikna edici olmaktan çok uzaktır.

“SEÇİM YAKLAŞTIKTÇA ANASTASİADİS ÇÖZÜMDEN UZAKLAŞMAKTADIR”

Sayın Anastasiadis’in gerek bu konudaki ve gerekse müzakere sürecinde özellikle son aylarda kendisini belli eden yapıcı olmayan tavrını üzüntü ile gözlemlemekteyiz. Öyle anlaşılmaktadır ki, Güney Kıbrıs’ta seçimler yaklaştıkça Sayın Anastasiadis çözümden uzaklaşmaktadır. Bizim gördüğümüz bu gerçeği eminiz ki açıktan ifade etmeseler de uluslararası toplum da görmektedir.

“ANCAK TEK TARAFLI İYİ NİYETLİ ÇABALARLA MÜMKÜN DEĞİL”

Sayın Anastasiadis’in umut kırıcı bu tavırlarına rağmen, Kıbrıs Türk tarafı olarak önceden varılan mutabakat çerçevesinde, 2, 11 ve 17 Mayıs tarihleri için planlanmış bulunan müzakerelere katılacağız. Bundan önce olduğu gibi, bütün iyi niyetimizle sonuç almaya odaklanarak bu görüşmelerde yapıcı tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı olarak çözüm yönündeki irademiz, geçmişte de kanıtlandığı gibi, hep güçlü olmuştur ve bu son aşamada da öyle olacaktır. Ancak açık bir gerçektir ki sonuca varmak tek taraflı iyi niyetli çabalarla mümkün değildir. Bunu tüm çözüm yanlılarının görmesinin zamanı gelmiştir. Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak istiyorsak uluslararası toplum dahil herkesin üzerine düşeni yapması gerekir.

KKTC Cumhurbaşkanlığı 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Çözüm Sürecine Ilişkin Kritik Açıklama
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta Ceset Bulundu... Alsancak'ta Ceset Bulundu...
Felek Direk Sınır Dışı Felek Direk Sınır Dışı
“Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız” “Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız”
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Alsancak'ta Ceset Bulundu...

Haberi Oku