Cinsel Saldırı Zanlıları Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Geçitköy’de meydana gelen olayda bir eğlence mekânında tanıştıkları 34 yaşındaki Rus uyruklu kadını gideceği yere bırakacaklarını söyleyerek, araçlarına alıp Geçitköy’e götüren ve orada genç kadına cinsel saldırıda bulundukları öne sürülen Mustafa Akbey, Hüseyin Ağasoy ve Mehmet Ali Ateş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar, “Zorla alıkoyma, darp, kasti hasar ve cinsel saldırı” suçlarından teminata bağlanmak üzere bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada olayı ve zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis memuru, 17 Eylül gece saat 04.00 sıralarında zanlıların, A.B isimli 34 yaşındaki kadını zorla alıkoyarak araçla Geçitköy’e götürdüklerini ve orada yol kenarında A.B’nin iç çamaşırlarını yırtıp, vücudunun çeşitli yerlerine dokunarak cinsel saldırıda bulunduklarını söyledi. Polis, zanlıların genç kadını darp ettiğini de belirterek, şikâyet üzerine zanlıların gözaltına alındığını, mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların KKTC vatandaşı olduğunu ifade ederek teminata bağlanmalarını talep etti.
Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı, zanlıların 10 bin TL nakit teminat yatırması ve her zanlı için birer kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Mahkeme, ayrıca zanlıların haftada 5 gün polise giderek imza atmaları yönünde de direktif verdi.