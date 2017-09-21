Cinsel Saldırı Zanlıları Teminata Bağlandı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıDuruşmada olayı ve zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis memuru, 17 Eylül gece saat 04.00 sıralarında zanlıların, A.B isimli 34 yaşındaki kadını zorla alıkoyarak araçla Geçitköy’e götürdüklerini ve orada yol kenarında A.B’nin iç çamaşırlarını yırtıp, vücudunun çeşitli yerlerine dokunarak cinsel saldırıda bulunduklarını söyledi. Polis, zanlıların genç kadını darp ettiğini de belirterek, şikâyet üzerine zanlıların gözaltına alındığını, mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların KKTC vatandaşı olduğunu ifade ederek teminata bağlanmalarını talep etti.Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı, zanlıların 10 bin TL nakit teminat yatırması ve her zanlı için birer kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Mahkeme, ayrıca zanlıların haftada 5 gün polise giderek imza atmaları yönünde de direktif verdi.