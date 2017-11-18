'CİNAYETTEN SONRA DEĞERLERİ NORMALDİ!'

Kuzey Kıbrıs genelinde büyük infial yaratan ve 18 Nisan 2017 tarihinde 24 yaşındaki Burcu Okumuş’un ölümüyle sonuçlanan cinayetin sanığı Özgür Okumuş’un yargılanmasına devam ediliyor.

Eşi Burcu Okumuş’u 5 bıçak darbesi ile öldüren Özgür Okumuş’un polise verdiği ifadenin geçerliliğinin belirlenmesi amacı ile yapılan duruşma içinde duruşmaya dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti önünde devam edildi.

İddia Makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, duruşma içinde duruşma maksatlı, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Nöroloji Servisinde görevli hemşire Cennet Kandemir’i mahkemeye tanık olarak dinletti.

“Cinayetten sonra değerleri normaldi”

Cennet Kandemir, olay günü sanık Özgür Okumuş’u zaman zaman kontrol ettiğini ve polislerle birlikte olduğu sırada da nabız ve tansiyonunu ölçtüğünü belirterek, “değerleri normaldi, bilinci de yerindeydi” şeklinde konuştu.

Sanık avukatı İbrahim Demirtaş ise tanığın doğruları söylemediğini ileri sürerek, mahkemeye sanık aleyhine konuşmak üzere şartlandırılarak getirildiğini iddia etti. Demirtaş ayrıca tanığa yönelik, “siz bilincin açık veya bulanık olup olmadığını belirleyebilecek pozisyonda değilsiniz” iddiasında bulundu.

Çarşamba günü devam edecek