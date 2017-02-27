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27 Şubat 2017 Pazartesi 06:37

“Ciddi darp” ve “Ayaklanma” suçlarından tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir barda meydana gelen ciddi darp ve ayaklanma suçlarıyla ilgili aranan Haydar Şahin yakalandı

'Ciddi darp” ve 'Ayaklanma” suçlarından tutuklandı
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 Girne’de 19 Şubat tarihinde Ziyafeddin Algül, Barış Bişaroğlu ve henüz tespit edilemeyen altı kişi ile birlikte Retro Bar isimli iş yerini birbirine kattıktan sonra kayıplara karışan Haydar Şahin, dün sabaha yakın Girne’de yakalandı. Kamera kayıtlarında zanlıların yanında görülen ve kavgaya karışan 6 kişi ise polis tarafından aranıyor.

Aynı kavgada yer alan ve ortadan kaybolan Ziyafeddin Algül ve Barış Bişaroğlu ise 23 Şubat tarihinde tespit edilmiş ve aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alınmıştı.

Haydar şahin, dün Girne’de nöbetçi mahkemeye çıkarıldı, Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Haksun’un huzurunda görüşülen davada, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Polis Memuru Mahmut Borucu iddia makamının tanığı olarak meseleyle ilgili olguları aktardı.

Borucu, zanlı Haydar Şahin’in “Ciddi darp” ve “Ayaklanma” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Zanlı Haydar Şahin’in önceki gün mahkeme emri ile tutuklanan Ziyafeddin Algül ve Barış Bişaroğlu ile birlikte Retro Bar isimli iş yerine gittiğini anlatan Borucu, burada Ş. G., Ö. A., C. B., ve O. Y.’yi ciddi şekilde dövüp yaraladıktan sonra, kanunsuz topluluk oluşturduklarını söyledi.

Borucu, zanlılarla birlikte aranan 6 kişinin henüz bulunamadığını, iş yeri kamera kayıtlarının incelendiğini belirterek, soruşturmanın devam ettiğini ve bu nedenle zanlı Şahin’in 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi yerinde bulan mahkeme, istenen tutukluluk emrini verdi.

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