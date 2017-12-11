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Cezaevinde uyuşturucu alemi!

Cezaevinde uyuşturucu alemi!

11 Aralık 2017 Pazartesi 09:42
Cezaevinde uyuşturucu alemi!
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Cezaevinde uyuşturucu alemi!

Evinde 1 kilo 700 gram hint keneviri ve 70 gram kokain bulunan “Lamborginili Türk” lakaplı Ekin Ersoy, cezaevinde uyuşturucu âlemi yapmak isterken yakalandı. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı

 CESARETE BAK: Lüks yaşamı ile dikkat çeken ve evine yapılan baskında ciddi oranda uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan Ekin Ersoy, cezaevinde de rahat durmadı. Cezaevinde yapılan aramada Ersoy’un üzerinden uyuşturucu ve cep telefonu çıktı. Ersoy’un gardiyanlardan yardım aldığından endişe ediliyor

ARAMALAR GÜN BOYU SÜRDÜ: Narkotik ekipleri ihbar üzerine detektör köpeklerle Merkezi Cezaevine gitti. Ele geçirilen bonzai ve 2 adet cep telefonunun ardından ekipler Cumartesi günü cezaevinde gün boyu arama yaptı, 10 kişiyi sorguladı

Fiziki yapısı ve olayları ile gündemden düşmeyen Merkezi Cezaevinde hafta sonu hareketli saatler yaşandı.

Uyuşturucu suçundan yargılanmayı bekleyen Ekin Ersoy, rutin kontroller için koğuşlara giren gardiyanları görünce panik oldu ve elinde tuttuğunu saklamak isterken yakalandı.

Ele geçirilen maddenin uyuşturucu olup olmadığını tespit etmek için Narkotik ekipleri detektör köpeklerle cezaevine çağrıldı.

Ersoy’un saklamaya çalıştığı maddenin yarım gram bonzai olduğunun tespit edilmesi üzerine, aramalar genişletildi.

Polis ekipleri, gerçekleşen aramada Ekin Ersoy gibi uyuşturucu madde suçundan hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan Ahmet Yüksel’in ve Ersoy’un tasarrufunda 2 adet cep telefonu ele geçirdi.

Yüksel’den yapılan sorgulamada söz konusu cep telefonunu Ekin Ersoy’dan aldığını itiraf etti.

Ersoy itiraf etti

 Ekin Ersoy’un sorgusunda söz konusu iki adet cep telefonunu yaklaşık 2 ay önce bir gardiyan tarafından kendisine getirttiğini itiraf etti.

Ekin Ersoy , tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile ilgili hiçbir şey konuşmadı.

İki aydır cep telefonu kullanıyorlardı

Ele geçirilen cep telefonlarının iki ay önce gardiyan tarafından tutuklu Ekin Ersoy’a temin edilmesi, akıllara iki soru getirdi. Mahkûm ve tutukluların cezaevinde hem uyuşturucu hem cep telefonu kullanması denetimsizlik mi? yoksa gardiyanlar mı göz yumuyor? sorusunu oluşturdu.

 

Koğuşlar arandı, 10 kişi sorgulandı

Narkotik ekipleri 9 Aralık tarihinde Merkezi Cezaevinde gün boyu arama ve soruşturma yaptı.

Bulunan uyuşturucu madde ve cep telefonları ile ilgili 10 kişi sorgulandı.  Bazı koğuşlar didik didik arandı.

Polis her ihtimali değerlendiriyor

Sabah saatlerinde başlayan soruşturma gece geç saatlere kadar sürdü.  Ersoy’un verdiği gardiyan isminin ardından, Narkotik ekipleri her ihtimali değerlendirerek soruşturmayı büyük bir titizlikle devam ettirdiği öğrenildi.

 Devrim DEMİR

Son Güncelleme: 11.12.2017 10:44
Anahtar Kelimeler:
Ekin Ersoy
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