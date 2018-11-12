Cengizhan 10 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber





Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Hüdaverdi açıkladı. Hüdaverdi huzurda bulunan sanık Cemal Cengizhan’ın işlemiş olduğu suçun çok ciddi ve mahkemelerin gündemini oluşturan uyuşturucu suçu olduğunu anımsattı. Kıdemli Yargıç sanığın benzer suçlardan birçok sabıkası bulunmasını aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi sanığı işlemiş olduğu 5 gram sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçundan suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirterek heyet olarak oy birliği ile 10 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

